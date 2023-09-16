Спорт

«Динамо-Синара» без капитана уступило «Ладе» в Волгограде

Спорт 16.09.2023 18:07
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16.09.2023 18:07



Гандболистки «Динамо - Синары» сегодня, 16 сентября, в ФОК «Молодежный» уступили тольяттинской «Ладе» 29:31 в очередном матче Суперлиги, сообщает V102.RU. И, таким образом, прервали победную серию на старте сезона. За эмоциональным матчем воочию наблюдали сотни болельщиков, которые приехали поддержать свою команду в Кировский район.
 
Достаточно быстро счет открыли гостьи с пенальти. Вскоре в составе динамовок отличилась Арина Безбабных.  Первая пятиминутка оказалось равной. Как только «Лада» выходила вперед, хозяйки быстро сравнивали. При счёте 3:3 бросок Екатерины Долматовой оказался неточным. И с этого момента тольяттинская команда оторвалась от оппоненток на расстояние в три мяча.
 
Коллектив из Самарской области достаточно уверенно и хладнокровно использовал свои моменты. Стоит отметить, что в первом тайме Надежда Колесникова и Анна Верещак не смогли продемонстрировать такую же надежность,  как в первых двух поединках. А реализация своих возможностей у «Синары» оставляла желать лучшего. К неуверенной игре бело-голубых добавилось  удаление капитана Елизаветы Дудкиной, получившей красную  карточку за попадание мячом в лицо вратарю «Лады» при исполнении семиметрового.

В середине первой половины ярко проявила себя Варвара Семина, которая отметилась несколькими точными попаданиями.  На исходе второй трети тайма волгоградским гандболисткам удалось догнать соперниц благодаря результативным действиям Марины Судаковой и Лады Самойленко. Правда, к перерыву гостьи снова поймали кураж и успели установить для себя преимущество 17:14.
 

Через несколько минут после старта второй половины хозяйки приблизились к «Ладе» после заброшенных мячей  Арины Прокофьевой и Варвары Семиной. Кстати пришелся и заработанный пенальти Арины Безбабных, который  эффективно исполнила Лада Самойленко. К слову, в этом игровом отрезке достаточно неплохо показали себя голкиперы обеих команд, совершившие несколько сейвов.
 
В начале заключительной десятиминутки «Динамо» снова подошло на минимальное расстояние к гостевому коллективу. Однако  решающие минуты остались за гандболистками «Лады», которым удалось намного лучше распорядиться своими моментами нежели, чем «Синаре».  Команда  Олега Кулешова старалась до конца за счет бойцовских качеств и проявленного характера уйти от поражения. Но сегодня, стоит признать, удача была не на стороне динамовок. Тольяттинский клуб довел дело до итоговой победы - 31:29. Это уже третий подряд успех для подопечных Дмитрия Тихона на старте сезона.

Ну а волгоградкам расстраиваться некогда. Уже в следующем туре «Синара» отправится на выезд к «Астраханочке», где вполне можно будет рассчитывать на положительный исход.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото пресс-службы "Динамо-Синара"
 


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