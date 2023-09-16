«Динамо-Синара» без капитана уступило «Ладе» в Волгограде

Достаточно быстро счет открыли гостьи с пенальти. Вскоре в составе динамовок отличилась Арина Безбабных. Первая пятиминутка оказалось равной. Как только «Лада» выходила вперед, хозяйки быстро сравнивали. При счёте 3:3 бросок Екатерины Долматовой оказался неточным. И с этого момента тольяттинская команда оторвалась от оппоненток на расстояние в три мяча.
Коллектив из Самарской области достаточно уверенно и хладнокровно использовал свои моменты. Стоит отметить, что в первом тайме Надежда Колесникова и Анна Верещак не смогли продемонстрировать такую же надежность, как в первых двух поединках. А реализация своих возможностей у «Синары» оставляла желать лучшего. К неуверенной игре бело-голубых добавилось удаление капитана Елизаветы Дудкиной, получившей красную карточку за попадание мячом в лицо вратарю «Лады» при исполнении семиметрового.
В начале заключительной десятиминутки «Динамо» снова подошло на минимальное расстояние к гостевому коллективу. Однако решающие минуты остались за гандболистками «Лады», которым удалось намного лучше распорядиться своими моментами нежели, чем «Синаре». Команда Олега Кулешова старалась до конца за счет бойцовских качеств и проявленного характера уйти от поражения. Но сегодня, стоит признать, удача была не на стороне динамовок. Тольяттинский клуб довел дело до итоговой победы - 31:29. Это уже третий подряд успех для подопечных Дмитрия Тихона на старте сезона.