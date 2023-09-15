Двоих волгоградцев задержали за стрельбу из пневматики у жилых домов





Полицейские задержали двоих жителей Волгограда, которые устроили стрельбу у жилых домов в Советском районе, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, о стрелках стало известно из социальных сетей, где появилось видео, как у жилого дома в микрорайоне Тулака они стреляют из пневматического оружия.

Личности мужчин были установлены. Ими оказались двое местных жителей 33 и 32 лет. У них изъят пневматический пистолет.

В полиции оба утверждали, что очень сильно раскаиваются и больше никогда так поступать не будут. Один из задержанных пояснил, что стреляли они возле подвала, чтобы никого не задеть.





В отношении правонарушителей составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) РФ. Им грозит штраф либо административный арест сроком до 15 суток. Вид наказания определит суд.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



