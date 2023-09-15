Расследования

Двоих волгоградцев задержали за стрельбу из пневматики у жилых домов

Расследования 15.09.2023 20:45
0
15.09.2023 20:45


Полицейские задержали двоих жителей Волгограда, которые устроили стрельбу у жилых домов в Советском районе, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, о стрелках стало известно из социальных сетей, где появилось видео, как у жилого дома в микрорайоне Тулака они стреляют из пневматического оружия.
Личности мужчин были установлены. Ими оказались двое местных жителей 33 и 32 лет. У них изъят пневматический пистолет.
В полиции оба утверждали, что очень сильно раскаиваются и больше никогда так поступать не будут. Один из задержанных пояснил, что стреляли они возле подвала, чтобы никого не задеть.

В отношении правонарушителей составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) РФ. Им грозит штраф либо административный арест сроком до 15 суток. Вид наказания определит суд.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.09.2023 22:53
Расследования 15.09.2023 22:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2023 19:44
Расследования 15.09.2023 19:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2023 18:31
Расследования 15.09.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2023 12:24
Расследования 15.09.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2023 19:17
Расследования 14.09.2023 19:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2023 14:25
Расследования 14.09.2023 14:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2023 16:36
Расследования 13.09.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2023 13:31
Расследования 13.09.2023 13:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2023 12:16
Расследования 13.09.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2023 11:18
Расследования 13.09.2023 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2023 09:41
Расследования 13.09.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2023 20:09
Расследования 12.09.2023 20:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2023 15:54
Расследования 12.09.2023 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2023 15:21
Расследования 12.09.2023 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2023 14:35
Расследования 12.09.2023 14:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:53
Появились фото с места происшествия с самолетом под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:49
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
Сельский учитель отсудила право на досрочную пенсию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:48
Капитан «Динамо-Синары» Елизавета Дудкина раскрыла секрет удачного старта в СуперлигеСмотреть фотографии
20:45
Двоих волгоградцев задержали за стрельбу из пневматики у жилых домовСмотреть фотографии
20:14
«Через три дня может быть слишком поздно»: волонтер из Волгограда назвала главные ошибки при поиске пропавших людейСмотреть фотографии
19:44
Волгоградского депутата Андрея Анненко отпустили домой из СИЗОСмотреть фотографии
18:31
«Нам нужна правда»: родные ищут свидетелей смертельного ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:02
В Волгоградской области перевернулась машина с сотрудниками МЧС. Есть погибшийСмотреть фотографии
17:53
Особый противопожарный режим с 18 сентября отменят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:33
В Госдуме уточнили, когда мобилизованные смогут вернуться домойСмотреть фотографии
16:37
В Волгоградской области на выходные обещают +3° и туман с дождемСмотреть фотографии
15:50
Волгоградец выманил у жителя Саратова 5 миллионов и спустил их на ставкиСмотреть фотографии
15:39
Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазиновСмотреть фотографии
15:26
«Я хочу спасти сына»: 24-летнего жителя Волгоградской области вернули на СВО с ампутированными пальцамиСмотреть фотографии
15:26
Россиян предупредили о ежегодном росте налогов на недвижимостьСмотреть фотографии
15:23
Волгоградцев предупредили о подозрительных консервах из КрымаСмотреть фотографии
14:54
Главу поселения в Волгоградской области уволили из-за сына-«трубочиста»Смотреть фотографии
14:01
В Волжском избрали нового председателя гордумыСмотреть фотографии
13:46
«Росгосстрах»: этим летом из-за непогоды страховым случаям в 2,5 раза чаще присваивался статус «массовый убыток»Смотреть фотографии
13:22
Облкомобразования: в Волгограде плата за детсады остается прежнейСмотреть фотографии
13:06
Три КАМАЗа стройотходов выгрузили серые перевозчики рядом с бывшим детским лагерем на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:58
Власти Волжского отчитались о подготовке укрытий на случай ЧССмотреть фотографии
12:24
Волжанка с 2007 года издевалась над дочерью-инвалидом. Теперь она идет под судСмотреть фотографии
12:11
Опубликовано видео страшного ДТП в Волгограде: фура едва не раздавила несколько человекСмотреть фотографииCмотреть видео
11:55
В Волгоградской области еще одного горняка наградили за заслугиСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде счистят ржавчину с памятника истребителю МиГ-21Смотреть фотографии
11:49
На юге Волгограда школьницы избили мужчину: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номеромСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде иномарка на переходе снесла шестилетнюю девочку на самокате: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 