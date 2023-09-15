Спорт

В Волгограде состоится турнир на призы председателя «Динамо» Анатолия Гулевского

Спорт 15.09.2023 08:29
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15.09.2023 08:29


16 и 17 сентября в гандбольном зале «Динамо» пройдут традиционные Всероссийские соревнования по дзюдо «Динамовская лига по дзюдо – 2023». Турнир на призы председателя Общества "Динамо" Анатолия Гулевского приурочен к 100-летию Всероссийского общества «Динамо», сообщает V102.RU.
Турнир начнется в 10 часов утра. Участники -  парни и девушки с возрастным ограничением до 18 лет. Спортсмены будут представлять 16 регионов нашей страны - Астрахань, Ростов-на-Дону, Воронеж, ДНР, Московская область и другие. Волгоградская область делегирует 49 дзюдоистов, которые сразятся в 17 весовых категориях.
Церемония открытия решающей стадии соревнований состоится 17 сентября в 13-00.  В ней примут участие  председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский, заместитель председателя  Сергей Гусаров, советник  Анатолий Рудый, первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин, а также члены президиума Волгоградской областной организации общества «Динамо».
Фото "Динамовская лига по дзюдо" VK.com

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