16 и 17 сентября в гандбольном зале «Динамо» пройдут традиционные Всероссийские соревнования по дзюдо «Динамовская лига по дзюдо – 2023». Турнир на призы председателя Общества "Динамо" Анатолия Гулевского приурочен к 100-летию Всероссийского общества «Динамо», сообщает V102.RU.
Турнир начнется в 10 часов утра. Участники - парни и девушки с возрастным ограничением до 18 лет. Спортсмены будут представлять 16 регионов нашей страны - Астрахань, Ростов-на-Дону, Воронеж, ДНР, Московская область и другие. Волгоградская область делегирует 49 дзюдоистов, которые сразятся в 17 весовых категориях.
Церемония открытия решающей стадии соревнований состоится 17 сентября в 13-00. В ней примут участие председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский, заместитель председателя Сергей Гусаров, советник Анатолий Рудый, первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин, а также члены президиума Волгоградской областной организации общества «Динамо».
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