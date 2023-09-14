Штормовое предупреждение объявило МЧС в Волгоградской области





Со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС главное управление МЧС России по региону предупредило жителей о комплексе неблагоприятных погодных условий, которые ожидаются в Волгограде и области в течение суток 14 сентября. По информации ведомства, в регионе возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 25 метров в секунду.

– При непогоде возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта и высотной строительной техники, увеличение случаев травмирования населения, – предупреждают спасатели.

Жителей региона призывают воздержаться в условиях непогоды от пребывания на улице. При чрезвычайных ситуациях следует звонить по номеру 101.