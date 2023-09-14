В МВД назвали причину смертельного наезда на 14-летнего подростка в Волгограде

Происшествия 14.09.2023 10:30
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14.09.2023 10:30
В ГУ МВД по Волгоградской области назвали обстоятельства ДТП, в котором накануне погиб 14-летний подросток, попавший на электросамокате под колеса Mercedes. Как сообщили V102.RU в главке, 65-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, выезжая с прилегающей территории у дома №10 по ул. Новороссийская, не предоставила преимущественного права проезда.
В результате, напомним, автомобиль сбил 14-летнего несовершеннолетнего, который выехал с тротуара на электросамокате, и протащил его несколько метров до бордюра под колесами. Подросток скончался на месте от полученных травм. Момент ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.
Ранее V102.RU сообщало, что погибший подросток являлся воспитанником школы олимпийского резерва. Он приехал учиться и заниматься спортом в Волгоград из Владикавказа.
Трагедия вызвала широкий общественный резонанс в Волгограде. Мнения горожан разделились - кто-то считал, что виновата водитель, а другая часть в очередной раз потребовала запретить электросамокаты.
Фото ГУ МВД по Волгоградкой области
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