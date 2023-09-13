Общество

Стали известны подробности о погибшем под колесами Mercedes мальчике

Общество 13.09.2023 22:00
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13.09.2023 22:00


В Центральном районе Волгограда сегодня, 13 сентября, вблизи дома № 10 по улице Новороссийской под колесами иномарки оказался 14-летний школьник, который передвигался на электросамокате. Журналистам V102.RU стали известны подробности о погибшем ребенке. 

— Подросток только в этом году приехал в Волгоград из Владикавказа. Родных у него здесь не было. Был воспитанником школы олимпийского резерва, которая на Новороссийской расположена, — рассказал информагентству собственный источник, знакомый с ситуацией. 

Напомним, что по предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, за рулем Mercedes  находилась 65-летняя женщина. Момент смертельного наезда попал на видео.   

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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