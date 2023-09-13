Стали известны подробности о погибшем под колесами Mercedes мальчике

В Центральном районе Волгограда сегодня, 13 сентября, вблизи дома № 10 по улице Новороссийской под колесами иномарки оказался 14-летний школьник, который передвигался на электросамокате. Журналистам V102.RU стали известны подробности о погибшем ребенке.

— Подросток только в этом году приехал в Волгоград из Владикавказа. Родных у него здесь не было. Был воспитанником школы олимпийского резерва, которая на Новороссийской расположена, — рассказал информагентству собственный источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что по предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, за рулем Mercedes находилась 65-летняя женщина. Момент смертельного наезда попал на видео.

Фото: прокуратура Волгоградской области