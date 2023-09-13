Волгоградские росгвардейцы задержали трех буйных пьяниц с ножом





Троих выпивших мужчин, которые вели себя агрессивно, задержали сотрудники Росгвардии в городе Волжском Волгоградской области, передает V102.RU. Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, 30-летний пьяный мужчина, находясь в увеселительном заведении, разбил плазменный телевизор за 100 тысяч рублей. Буйный посетитель додумался метнуть в экран ТВ стеклянную бутылку.

Еще один нетрезвый волжанин на улице пугал прохожих, угрожая им ножом. 27-летнего мужчину также задержали. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим.

Под воздействием алкоголя находился и третий задержанный. 26-летний волжан очень хотел попасть в бар после его закрытия. Получив отказ от персонала, он повредил дверь.

Все дебоширы переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.



