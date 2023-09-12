Три квартиры и часть крыши сгорели в ЖК «Бейкер Стрит» в Волгограде

Расследования 12.09.2023 15:54
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12.09.2023 15:54
Прокуратура проводит проверку по факту пожара на мансардном этаже многоквартирного дома в жилом комплексе «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе Волгограда. Об этом, как передает V102.RU, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
- По предварительным данным, сообщение о возгорании поступило сегодня в 11:37, площадь пожара составила порядка 750 кв.м, он локализован в 14:38. В результате пожара выгорела одна квартира на пятом этаже дома, соседние квартиры получили повреждения, - сообщила Черединина.
Так, по данным прокуратуры, распространение огня удалось остановить через три часа, а не два, как сообщалось ранее.
Напомним, что первоначально в жилом доме №91 по ул.Шекснинской загорелась одна квартира на мансардном этаже, но потом огонь распространился. В итоге площадь пожара увеличилась с 200 до 750 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 35 человек. Погибших и пострадавших нет.
- По итогам надзорной проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила Черединина.
В ГУ МЧС России по региону сообщили, что в 15.12 открытое горение было ликвидировано. По словам специалистов, тушение огня осложнялось из-за конструктивной особенности мансардного этажа, где произошло возгорание.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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