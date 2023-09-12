Пожар в ЖК «Бейкер Стрит» локализовали через два часа





В Волгограде удалось локализовать пожар в жилом комплексе «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе, где уже несколько часов тушат мансардный этаж в одном из многоквартирных домов.

- Пожарные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда ГПС ФПС МЧС России по Волгоградской области локализовали горение в 14.38 ч. на площади 750 кв.м. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, что сообщение о возгорании квартиры на пятом этаже одного из домов жилого комплекса появилось более двух часов назад. Из горящей квартиры по прибытии сотрудники МЧС эвакуировали женщину с помощью автовышки. Оперативно потушить возгорание пожарным расчетам не удалось. Вскоре огонь перекинулся на еще одну квартиру. Стала расти и площадь пожара, которая ранее составляла 200 кв.м. Из дома пришлось эвакуировать 35 человек. Очевидцы сообщали , что при этом на место происшествия пригнали всего одну автовышку, с помощью которой проливали с одной стороны, а с другой пожарные из гидрантов тушили, находясь внизу дома.

В ГУ МЧС России уточнили, что на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области