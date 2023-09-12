Происшествия

Пожар в ЖК «Бейкер Стрит» локализовали через два часа

Происшествия 12.09.2023 15:07
0
12.09.2023 15:07


В Волгограде удалось локализовать пожар в жилом комплексе «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе, где уже несколько часов тушат мансардный этаж в одном из многоквартирных домов.
- Пожарные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда ГПС ФПС МЧС России по Волгоградской области локализовали горение в 14.38 ч. на площади 750 кв.м. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Напомним, что сообщение о возгорании квартиры на пятом этаже одного из домов жилого комплекса появилось более двух часов назад. Из горящей квартиры по прибытии сотрудники МЧС эвакуировали женщину с помощью автовышки. Оперативно потушить возгорание пожарным расчетам не удалось. Вскоре огонь перекинулся на еще одну квартиру. Стала расти и площадь пожара, которая ранее составляла 200 кв.м. Из дома пришлось эвакуировать 35 человек. Очевидцы сообщали, что при этом на место происшествия пригнали всего одну автовышку, с помощью которой проливали с одной стороны, а с другой пожарные из гидрантов тушили, находясь внизу дома.
В ГУ МЧС России уточнили, что на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
12.09.2023 19:38
Происшествия 12.09.2023 19:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2023 13:54
Происшествия 12.09.2023 13:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2023 12:34
Происшествия 12.09.2023 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2023 11:03
Происшествия 12.09.2023 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2023 10:20
Происшествия 12.09.2023 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2023 09:54
Происшествия 12.09.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 19:22
Происшествия 11.09.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 16:45
Происшествия 11.09.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 15:29
Происшествия 11.09.2023 15:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 14:13
Происшествия 11.09.2023 14:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 13:01
Происшествия 11.09.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 12:25
Происшествия 11.09.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 11:24
Происшествия 11.09.2023 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2023 20:41
Происшествия 10.09.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2023 20:16
Происшествия 10.09.2023 20:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:09
Серийного грабителя осудили за нападения на женщин в Волгоградской и Астраханской областяхСмотреть фотографии
19:38
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:07
«Достали и мертвых»: лишенный статуса регоператора «Ситиматик-Волгоград» потребовал долг за вывоз мусора с покойникаСмотреть фотографии
17:59
В Волгограде на 500 тысяч оштрафовали компанию за директора-взяточникаСмотреть фотографии
17:07
Родственникам 12 волгоградцев передали ордена МужестваСмотреть фотографии
16:52
Шесть неизвестных фактов о внутренней «кухне» мобильного оператораСмотреть фотографии
16:41
В Волгоградской области ремонтируют переданную в федеральную собственность дорогу на СамаруСмотреть фотографии
16:13
«Ждали 4 часа»: жители села Волгоградской области караулят почтальонов в очередяхСмотреть фотографииCмотреть видео
15:54
Три квартиры и часть крыши сгорели в ЖК «Бейкер Стрит» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:21
СК раскрыл тайну человеческих костей с берега реки под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:07
Пожар в ЖК «Бейкер Стрит» локализовали через два часаСмотреть фотографии
14:47
Труппе волгоградского НЭТа представили нового главного режиссераСмотреть фотографии
14:35
Под Волгоградом задержали мужчину, пропившего качели из горсадаСмотреть фотографии
14:13
Путин высказался о новой волне частичной мобилизации в РоссииСмотреть фотографии
13:54
Опубликовано видео тушения пожара в ЖК «Бейкер Стрит»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:09
Полицейские отговаривают волгоградцев голосовать по ссылке за ЛенуСмотреть фотографии
13:09
От жителей Волгограда ждут идей о будущем облике СарпинскогоСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде вспыхнул пожар в доме жилого комплекса «Бейкер Стрит»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Путин назвал регулируемой ситуацию с топливом в РоссииСмотреть фотографии
11:47
Перекресток в центре Волгограда встал из-за потухших светофоровСмотреть фотографии
11:06
Члену УИК в Волгограде незаконно отказали в доступе к списку избирателейСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде грузовик распорол топливный бак, подбив возле АЗС легковушкуСмотреть фотографии
10:20
Машины и лодки оказались в кювете после массового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:08
«Идем по плану»: в Волгограде преображенную «Победу» сдадут в конце октябряСмотреть фотографии
10:07
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-10 лучших доходных карт – Банки.руСмотреть фотографии
09:54
Глава поселения Алексей Порублев напал на полицейского на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:33
Под Волгоградом уничтожат 26 тысяч пачек «пиратских» сигаретСмотреть фотографии
08:06
Волгоградская теннисистка выиграла второй турнир подряд в ТаиландеСмотреть фотографии
21:59
В Волгоградской области с 12 сентября зарядят дождиСмотреть фотографии
21:33
Погасили «Звезду»: «Динамо-Синара» одержало вторую победу подряд в СуперлигеСмотреть фотографии
 