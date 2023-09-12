Опубликовано видео тушения пожара в ЖК «Бейкер Стрит»





Очевидцы пожара в жилом комплексе «Бейкер Стрит» поделились видеокадрами с места происшествия. По информации горожан, огнем оказалось охвачено все пространство на мансардном этаже одного из домов, в результате чего пожарным расчетам пришлось работать с двух разных точек.





– Языки пламени спустя полчаса с момента возгорания уже вырывались из окон с разных сторон, – сообщают очевидцы. – При этом на место происшествия пригнали всего одну автовышку, с помощью которой проливали с одной стороны, а с другой пожарные тушили, находясь на внизу дома.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, по предварительным данным площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. Известно, что из горящей квартиры по прибытии сотрудники МЧС эвакуировали женщину с помощью автовышки. На улице оказались и жильцы других квартир – в общей сложности 35 человек.

Причину пожара предстоит установить. По имеющимся сведениям, огнем оказались охвачены две квартиры.