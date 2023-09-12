СК раскрыл тайну человеческих костей с берега реки под Волгоградом





В Волгоградской области сотрудники СУ СК России по региону раскрыли тайну человеческих костей, обнаруженных на берегу реки Кумылга осенью прошлого года. По информации официального представителя следственного управления Дарьи Буяновой, останки принадлежали 34-летнему мужчине, жестоко забитому лопатой еще в августе 2021 года. На скамье подсудимых в ближайшее время предстанет обвиняемый в убийстве 38-летний житель станицы Кумылженской.

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела.

– В ночь с 10 на 11 августа 2021 года фигурант совместно с потерпевшим в компании знакомых распивал спиртное в одном из частных домов по улице Маслозаводской в станице Кумылженская. В процессе между мужчинами произошел конфликт: они вышли во двор, где обвиняемый взял штыковую лопату, металлической частью которой стал наносить удары по голове 34-летнего знакомого, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Удары мужчина наносил до тех пор, пока пострадавший не перестал подавать признаков жизни.

На этом, впрочем, обвиняемый не остановился. Убийца вывез тело мужчины на берег Кумылги и закопал. Орудие преступления, лопату, преступник выбросил уже в другую реку – Хопер.

До сентября 2022 года о судьбе убитого мужчины не было известно. Лишь осенью прошлого года были найдены на берегу реки его кости.

– В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой района обвинительным заключением направлено в суд. Фигурант по ходатайству следствия содержится под стражей, – сообщает Дарья Буянова.