Под Волгоградом задержали мужчину, пропившего качели из горсада

Расследования 12.09.2023 14:35
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12.09.2023 14:35
Полицейские задержали в Волгоградской области 53-летнего мужчину, который демонтировал детские качели в городском парке Михайловки для сдачи детали на металлолом, передает V102.RU. Как сообщили в региональном главке МВД, происшествие было зарегистрировано в парке Победы в Михайловке в апреле текущего года. Злоумышленника установили и задержали накануне.
Установлено, что он разобрал детские качели, снял с них металлическое сиденье и сдал его в пункт приема металла. Причиненный ущерб составил около 4 тысяч рублей.
Задержанный сознался в содеянном. По его словам, вечером 4 апреля он открутил железное сиденье, после чего сдал его в пункт приема металла. Вырученные за это деньги мужчина потратил на спиртное.
Оперативники выяснили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
За содеянное ему грозит до 2 лет лишения свободы.
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