В Волгограде бывшему гаишнику дали 8 лет строгача за взятки в 35 миллионов

В Волгограде бывший полицейский осужден за взяточничество и мошенничество. Перед Центральным судом Волгограда предстал экс-старший государственный инспектор отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по Волгограду.



Как установил суд, бывший гаишник получал регулярно деньги от индивидуального предпринимателя, осуществлявшего пассажирские перевозки с грубейшими нарушениями. С мая 2017 года по февраль 2019 года маршрутчик передал подсудимому в качестве взяток свыше 22 млн рублей.



Также фигурант уголовного дела с декабря 2018 года по март 2019 года получил около 650 тыс. рублей от водителей маршрута пассажирских перевозок взятку за непривлечение к ответственности за перевозки пассажиров без свидетельства на осуществление этого вида деятельности.



Экс-полицейский даже после увольнения продолжал «крышевать» перевозчиков и с марта 2019 по февраль 2020 года умудрился получить от них еще 13 миллионов рублей. При этом он объяснял им, что деньги якобы он передает своим коллегам.



– Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено при посредничестве индивидуального предпринимателя, фигурант получил взятки в общей сумме более 1 миллиона рублей, за непривлечение и других водителей маршрутных автомобилей к административной ответственности, – уточняют в СУ СК России по Волгоградской области. – Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ по региону.

Вину в инкриминируемых преступлениях мужчина не признал, но суд посчитал ее доказанной. Прокуратура требовала 10 лет лишения свободы для подсудимого с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 22,5 миллиона рублей. Также надзорный орган настаивал на дополнительном наказании – запрете занимать должности в органах государственной и местной власти сроком на 4 года с лишением звания капитана полиции.



Центральный районный суд дал бывшему сотруднику органов 8 лет и 1 месяц «строгача», согласившись на дополнительное наказание в виде запрета занимать определенные посты и лишение звания осужденного.



При этом был снят арест на имущество фигуранта стоимостью более 10,5 миллиона рублей.



В прокуратуре пояснили, что будут решать вопрос об обжаловании приговора по мере его поступления в надзорный орган.

Фото из архива V102.RU

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

