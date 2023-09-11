Экономика

Банк «Открытие»: 78% жителей ЮФО считают самыми выгодными вклады до года

Экономика 11.09.2023 15:30
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11.09.2023 15:30


Главным преимуществом краткосрочных и среднесрочных вкладов большинство сберегателей Южного федерального округа считает возможность быстро переложить деньги на новый депозит в случае роста ставок. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ).
Отвечая на вопрос о предпочтительных сроках вклада при прочих равных условиях (ставка, минимальная первоначальная сумма и др.), 5% опрошенных выбрали срок до 1 месяца. Для 13% лучший срок вклада - 1-3 месяца. 19% предпочитают вклады на полгода, 41% на срок от полугода до года. Для 2% самый выгодный срок вклада - от года до полутора лет, вариант от полутора до трех лет выбрали 6% и столько же - свыше трех лет. При этом 7% респондентов заявили, что срок вклада для них не имеет значения.
44% назвали главным преимуществом краткосрочного вклада возможность быстро переложить деньга на новый депозит в случае роста ставок. Для 30% основное преимущество краткосрочного вклада – возможность быстрее забрать деньги в случае необходимости без потери процентов. 20% считают преимуществом краткосрочных вкладов более высокую доходность. По мнению 6% респондентов, у краткосрочных вкладов нет никаких преимуществ.
Самым большим преимуществом долгосрочных вкладов чаще всего южане называют возможность получить в конце срока действия депозита более значительную сумму процентного дохода. Так ответили 39%. Для 33% респондентов главное преимущество долгосрочного вклада – гарантированная доходность на долгий срок, которая дает ощущение стабильности. Для 13% таким преимуществом является то, что не надо слишком часто перекладывать деньги. 15% не нашли у долгосрочных вкладов никаких преимуществ.
19% из тех, кто имеет сбережения, тратят деньги из них постоянно, каждый месяц. 22% делают это не чаще, чем раз в три месяца, 16% не чаще, чем раз в полгода, 8% не чаще, чем раз в год. 22% стараются вообще не тратить свои сбережения. У 14% опрошенных сбережений нет.
*Опрос проведен банком «Открытие» 1 –7 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

 

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