В Госдуме вновь прокомментировали возможный запрет абортов





В Госдуме РФ не планируют вводить запрет на аборты. Как сообщает V102.RU, об этом заявил заместитель председателя ГД Петр Толстой.

Как пояснил Толстой, тему абортов парламентарии активно обсуждают уже последние 4 года, однако об отмене процедуры речи не идет. Наоборот, для защиты прав женщин планируется доработать законы, не разрушив действующую систему оказания медпомощи.

– Мы не собираемся ничего запрещать. Не собираемся. Но то, что государство может и должно упорядочить эту сферу оказания медицинской помощи, в этом с нами солидарны и наши коллеги из Правительства, и специалисты Минздрава, мы эту тему тщательно, взвешенно обсуждаем и будем над ней работать, – заявил заместитель председателя Госдумы.

Новыми поправками планируется лишь исключить возможность злоупотребления законодательством в частных клиниках, ставя на поток данную процедуру с целью заработка денег. Также предполагается ограничить и рекламу данного вида услуг.