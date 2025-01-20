Федеральные новости

В Госдуме вновь прокомментировали возможный запрет абортов

Федеральные новости 20.01.2025 20:15
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20.01.2025 20:15


В Госдуме РФ не планируют вводить запрет на аборты. Как сообщает V102.RU, об этом заявил заместитель председателя ГД Петр Толстой. 

Как пояснил Толстой, тему абортов парламентарии активно обсуждают уже последние 4 года, однако об отмене процедуры речи не идет. Наоборот, для защиты прав женщин планируется доработать законы, не разрушив действующую систему оказания медпомощи. 

– Мы не собираемся ничего запрещать. Не собираемся. Но то, что государство может и должно упорядочить эту сферу оказания медицинской помощи, в этом с нами солидарны и наши коллеги из Правительства, и специалисты Минздрава, мы эту тему тщательно, взвешенно обсуждаем и будем над ней работать, – заявил заместитель председателя Госдумы. 

Новыми поправками планируется лишь исключить возможность злоупотребления законодательством в частных клиниках, ставя на поток данную процедуру с целью заработка денег. Также предполагается ограничить и рекламу данного вида услуг.

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