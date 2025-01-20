Депутатам облдумы в служебных квартирах сделают «бюджетный» ремонт





В Волгограде завершился отбор подрядной компании, которая проведет ремонт в трех служебных квартирах депутатов Волгоградской областной думы. Вопреки ожиданиям депутатов, обновление квадратных метров будет стоить по-скромному – всего 964 тысячи и 891 рубль. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов.

Максимальная цена, которую могли заплатить за обновление служебных депутатских квартир, превышала 1,6 млн рублей. Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит освежить жилые помещения в Советском и Дзержинском районах. В частности, планируется ремонт в домах №3/1 по ул. Тулака, №4 по ул. Авиаторов, а также в доме №33 по ул. Космонавтов.

Согласно открытым данным, на конкурс было подано всего три заявки. Участник, занявший третье место, готов был предоставить услуги за 1 045 299,81 рублей. Второй участник торгов выставил ценник 972 932,59 рублей. Победил в итоге самый скромный подрядчик. Таким образом, начальная цена контракт была снижена по итогам торгов более чем в полтора раза.

Напомним, в конце 2024 года областная дума уже пробовала найти рабочих для ремонта двух квартир на Тулака и на Авиаторов. Однако желающих взяться за работу за 679 тысяч рублей не нашлось, и аукцион был признан несостоявшимся.