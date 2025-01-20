Общество

Депутатам облдумы в служебных квартирах сделают «бюджетный» ремонт

Общество 20.01.2025 19:45
0
20.01.2025 19:45


В Волгограде завершился отбор подрядной компании, которая проведет ремонт в трех служебных квартирах депутатов Волгоградской областной думы. Вопреки ожиданиям депутатов, обновление квадратных метров будет стоить по-скромному – всего 964 тысячи и 891 рубль. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов. 

Максимальная цена, которую могли заплатить за обновление служебных депутатских квартир, превышала 1,6 млн рублей. Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит освежить жилые помещения в Советском и Дзержинском районах. В частности, планируется ремонт в домах №3/1 по ул. Тулака, №4 по ул. Авиаторов, а также в доме №33 по ул. Космонавтов.

Согласно открытым данным, на конкурс было подано всего три заявки. Участник, занявший третье место, готов был предоставить услуги за 1 045 299,81 рублей. Второй участник торгов выставил ценник 972 932,59 рублей. Победил в итоге самый скромный подрядчик. Таким образом, начальная цена контракт была снижена по итогам торгов более чем в полтора раза. 

Напомним, в конце 2024 года областная дума уже пробовала найти рабочих для ремонта двух квартир на Тулака и на Авиаторов. Однако желающих взяться за работу за 679 тысяч рублей не нашлось, и аукцион был признан несостоявшимся.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.01.2025 21:20
Общество 20.01.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 20:40
Общество 20.01.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 19:09
Общество 20.01.2025 19:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 17:33
Общество 20.01.2025 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 17:16
Общество 20.01.2025 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 16:52
Общество 20.01.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 16:46
Общество 20.01.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 15:10
Общество 20.01.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 14:51
Общество 20.01.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 12:26
Общество 20.01.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 12:17
Общество 20.01.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 11:46
Общество 20.01.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 10:14
Общество 20.01.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 09:57
Общество 20.01.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 08:20
Общество 20.01.2025 08:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:00
«Потрепали нервы»: «Динамо-Синара» обидно уступило фавориту гандбольной СуперлигиСмотреть фотографии
21:20
Городу Волгоградской области дадут 135,7 млн на ремонт коммунальных сетейСмотреть фотографии
20:40
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об усилении ветраСмотреть фотографии
20:15
В Госдуме вновь прокомментировали возможный запрет абортовСмотреть фотографии
19:45
Депутатам облдумы в служебных квартирах сделают «бюджетный» ремонтСмотреть фотографии
19:09
Суд Камышина вынес решение по делу о фиктивном благоустройстве могилСмотреть фотографии
18:49
Гроздья зимних опят собирают жители Волгоградской области в январском лесуСмотреть фотографии
18:26
В Волгограде в ускоренном темпе завершилась реконструкция Марийского путепроводаСмотреть фотографии
17:54
Волгоградка Дарья Антонова завоевала серебро на Открытом Кубке Африки по дзюдоСмотреть фотографии
17:33
Волгоградцев предупреждают о запрете на продажу крепкого алкоголяСмотреть фотографии
17:16
Волгоградских артистов наградили медалью МО «Участнику специальной военной операции»Смотреть фотографии
17:13
Минстрой изменил порядок оплаты отопления для регионовСмотреть фотографии
17:06
Стартовали открытые показы мини-фильмов второго сезона кинопроекта «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:52
«И здесь еду готовят?»: пищеблок ЦРБ с целлофаном на окнах возмутил жителей станицы НехаевскойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
Преступный замысел двоих волжан очень быстро потерпел фиаскоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
В МВД призвали водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действияСмотреть фотографии
16:00
«Мы становимся слабее»: почему отключение Интернета сводит людей с умаСмотреть фотографии
15:31
Нападающий Евгений Мухин вернулся в волгоградский «Ротор» из КурскаСмотреть фотографии
15:28
Рост цен на такси в Волгограде замедлила аномально теплая погодаСмотреть фотографии
15:10
Морозы до -17 градусов ожидаются в Волгоградской области на неделеСмотреть фотографии
14:56
В Урюпинске 60-летний мужчина с топором устроил кровавую бойнюСмотреть фотографии
14:51
Правительство добавило в перечень жизненно важных лекарств 18 препаратовСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде осудят дальнобойщика за продажу груза на 12 млнСмотреть фотографии
13:45
Водитель электробуса уронил пассажирку на ходу в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:20
Бывший топ-менеджер Сбербанка займется апгрейдом волгоградского гипермаркетаСмотреть фотографии
13:06
В Госдуме предложили внепланово проиндексировать пенсиюСмотреть фотографии
12:26
Фонтанка: в России с февраля существенно подорожает детское питаниеСмотреть фотографии
12:17
А если аборт? В обладмине дали пояснения по выплатам 100 тысяч беременным студенткамСмотреть фотографии
11:46
Восьмилетний срок грозит избившему свою пожилую мать волгоградцуСмотреть фотографии
11:33
Волгоградцы потратили 193 миллиарда на коммуналку, связь и проездСмотреть фотографии
 