Волгоградцев предупреждают о запрете на продажу крепкого алкоголя





В Волгограде 25 января на один день снова вступит в силу запрет на продажу алкоголя. Ограничения вводятся в связи с празднованием Дня студента.

Продавать алкогольные напитки будет запрещено в субботний день с 08.00 до 23.00 согласно закону Волгоградской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкоголя». Напомним, что запрет распространяется на магазины. В заведениях общественного питания – кафе, барах и ресторанах совершеннолетние волгоградцы и гости региона смогут приобрести алкоголь, как и в любой другой непраздничный день.