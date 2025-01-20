Общество

Суд Камышина вынес решение по делу о фиктивном благоустройстве могил

Общество 20.01.2025 19:09
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20.01.2025 19:09


В городе Камышине Волгоградской области в пользу заявительницы взысканы деньги с жителя Республики Татарстан за мошенничество при благоустройстве могил. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, осужденному придется заплатить женщине около 120 тысяч рублей. 

В судебном процесс установлено, что 15 августа 2023 года клиентка обратилась к самозанятому в ритуальном агентстве  «Ритуал» Константину С. для оказания им услуг по благоустройству могил родителей, находящихся в городе Лениногорске. Стоимость работ была определена в размере 164 тысяч рублей, из которых в качестве аванса было внесено 57 тысяч рублей.  

Однако же, как установил суд, услуга со стороны самозанятого мужчины так и не была завершена, а на просьбу вернуть деньги он ответил отказом. 

– Решением городского суда с Константина С. в пользу клиентки взысканы денежные средства, внесенные в качестве предоплаты по договору в размере 57 570 рублей, неустойка - 57 570 рублей, компенсация морального вреда – 5 000 рублей, штраф - 60 070  рублей, а также судебные расходы - 18 707 рублей, – уточнили в объединенной пресс-службе региона. 

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Фото: архив V102.RU

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