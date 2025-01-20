В конце января в лесах Волгоградской области продолжается активный сбор грибов. На этот раз похвастались результатами «тихой охоты» жители Котовского района. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, особенно много сейчас в лесу зимних опят – или фламулины. Ярко-рыжие грибы обычно растут гроздьями на деревьях и пеньках. Можно в эти дни набрать и вешенок.





Напомним, жители Волгоградской области собирали грибы до конца 2024 года. Но и с наступлением нового года их меньше не стало, наоборот, как подметили местные жители, теплая влажная погода благоприятно повлияла на их рост.

Волгоградцы ранее сообщали и о других аномалиях нынешней зимы – о набухших почках сирени, распустившейся вербе. Теперь, по наблюдению дачников, «проснулись» и розы.

Фото Котовский разворот t.me