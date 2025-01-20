Преступный замысел двоих волжан очень быстро потерпел фиаско

В городе Волжском Волгоградской области задержали двоих местных жителей, которые планировали поживиться на продаже краденного автомобиля и металлолома. Сотрудникам Госавтоинспекции удалось вычислить и схватить злоумышленников по горячим следам.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, «Газель» жители Волжского похитили утром 20 января с территории местного промпредприятия. Угонщикам удалось доехать до пункта «Б», однако там они и были настигнуты правоохранителями.

– Угнанное транспортное средство было обнаружено на территории пункта приема лома металла. Задержаны ранее судимый 40-летний и 22-летний мужчины. Установлено, что один из задержанных ранее работал на предприятии. Ночью с напарником они проникли к месту парковки машины, загрузили ее ломом металла и выехали с территории. Похищенное они планировали продать, – сообщили в пресс-службе главка полиции.





По факту угона и кражи металла проводится проверка. По ее итогам полицейские примут решение о возбуждении уголовного дела.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области