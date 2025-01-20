Общество

Морозы до -17 градусов ожидаются в Волгоградской области на неделе

Общество 20.01.2025 15:10
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20.01.2025 15:10


В отдельных районах Волгоградской области в ночь на 21 января столбики термометров при ясной погоде могут опуститься до -12 градусов. Согласно краткосрочному прогнозу ЦГМС, существенных осадков в ближайшие три дня в регионе не ожидается.  

– 21 ночью температура воздуха составит в Волгоградской области от -2 до -7 градусов, при прояснении – до -12 градусов. Днем в этот день в южных районах – до +2 градусов тепла, – сообщили синоптики. 

В среду, 22 января, в ночное время снова температура снизится до -12 градусов, а при прояснении в северных районах возможны морозы до -17 градусов. Дневная температура составит от -2 до -7 градусов по области. 

После морозной ночи с 22 на 23 января в Волгоградской области ожидается днем в четверг -4 … -9 градусов. 

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