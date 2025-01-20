



Правительство РФ добавило в перечень жизненно важных препаратов 18 лекарств, применяемых для лечения пациентов с онкологическими, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, также расширился список для лечения редких заболеваний.

В перечень вошли препараты для лечения лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, пневмонии, системной красной волчанки, анемии и т.д. Среди них - занубрутиниб, полатузумаб ведотин, алпелисиб, роксадустат и инотузумаб озогамицин. Также добавили иные лекарственные формы четырех препаратов, применяемых при сахарном диабете, миеломы, болевого синдрома и болезни Паркинсона - инсулин, лизпро, даратумумаб, диклофенак и пирибедил.

Цены на медикаменты из перечня будут регулироваться государством. Препараты закупаются за счет средств федерального и регионального бюджетов и выдаются пациентам бесплатно.