Общество

Гидрометцентр предупредил волгоградцев об усилении ветра

Общество 20.01.2025 20:40
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20.01.2025 20:40


В Волгоградской области на фоне похолодания прогнозируется усиление ветра. Как сообщает ИА «Высота 102», Гидрометцентр уточнил прогноз на ближайшие 48 часов. Согласно обновлённым данным, в течение ближайших дней ветер будет достигать уровня 15-20 м/с, что вплотную приближается к ураганной отметке.

Непогода должна умерить пыл лишь ближе к вечеру 21 января. Из-за ухудшения погодных условий метеорологами объявлен на территории региона жёлтый уровень погодной опасности.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в 21 и 22 января в отдельных районах области прогнозируется резкое понижение температуры до -12…-17 °C.

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