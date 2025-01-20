Гидрометцентр предупредил волгоградцев об усилении ветра





В Волгоградской области на фоне похолодания прогнозируется усиление ветра. Как сообщает ИА «Высота 102», Гидрометцентр уточнил прогноз на ближайшие 48 часов. Согласно обновлённым данным, в течение ближайших дней ветер будет достигать уровня 15-20 м/с, что вплотную приближается к ураганной отметке.

Непогода должна умерить пыл лишь ближе к вечеру 21 января. Из-за ухудшения погодных условий метеорологами объявлен на территории региона жёлтый уровень погодной опасности.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в 21 и 22 января в отдельных районах области прогнозируется резкое понижение температуры до -12…-17 °C.