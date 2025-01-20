А если аборт? В обладмине дали пояснения по выплатам 100 тысяч беременным студенткам





В Волгоградской области с 1 января 2025 года на выплаты в размере 100 тысяч рублей могут претендовать студентки очной формы обучения, вставшие на учет по беременности. Согласно нормативным документам, главными условиями получения единовременной выплаты являются наличие российского гражданства и постоянное проживание на территории Волгоградского региона. Получать деньги будущие матери начнут уже в феврале при условии, что успели подать заявления в текущем месяце. Однако до сих пор без пояснения оставался вопрос: что будет, если после выплаты женщиной будет сделан аборт или же беременность по иным причинам будет прервана? Редакция ИА «Высота 102» попросила внести ясность профильный комитет администрации региона.

Согласно уточнениям специалистов облкомсоцзащиты, заявления на выплаты в размере 100 тысяч рублей принимают от женщин, находящихся на сроке от 12 недель и более. На пятом месяце сделать аборт по собственному желанию женщина уже не может, а значит, возвращать выплаты в случае прерывания беременности не придется. То же самое касается случаев невынашивания беременности и др.

– В соответствии с официальными данными после 12 недель прерывание беременности возможно исключительно в связи с медицинскими показаниями, также и непроизвольное прерывание беременности является внешним фактором независящим от женщины, – говорится в ответе профильного комитета администрации области.

Напомним, ранее редакция ИА «Высота 102» подробно рассказывала о порядке получения выплат.

С 1 января 2025 года на на выплату в размере 300 тысяч рублей могут рассчитывать родители не старше 35 лет при рождении третьего и последующего ребёнка. Кроме того, в Волгоградской области проиндексирован размер дополнительных социальных пособий для поддержки семей с детьми — увеличена выплата на первенца, пособие за рождение второго ребёнка, а также региональный родительский капитал.

Размер единовременного пособия молодым мамам до 24 лет, родившим первого ребенка, теперь составляет 63,6 тыс. рублей (в 2024 году было 61 174 руб). Единовременное пособие в аналогичном размере предусмотрено и для семей, где родился второй ребёнок, а первому ещё не исполнилось три года.

С 1 января до 89 тыс. рублей вырос и размер регионального родительского капитала (вместо 85 645 руб. в 2024 году). На него претендуют родители, у которых родился третий ребёнок, а среднедушевой доход семьи не превышает полуторную величину прожиточного минимума при достижении ребёнком возраста 3-х лет.