Происшествия

Водитель электробуса уронил пассажирку на ходу в Волгограде

Происшествия 20.01.2025 13:45
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20.01.2025 13:45


В Волгограде водитель электробуса спас жизнь пешеходу, предотвратив наезд на него. Однако в результате дорожного инцидента, по данным администрации Волгограда, пострадала пассажирка общественного транспорта. 

По версии мэрии Волгограда, ДТП произошло 20 января на пересечении проспекта Ленина и ул. Комсомольской. Мужчина, едва не простившийся с жизнью, решил перейти оживленную магистраль в обход подземного перехода. 

– Около 7.30 пешеход предпринял попытку перехода непосредственно по проезжей части, выйдя на нее перед близко идущим транспортом. Водитель электробуса во избежание наезда на человека был вынужден применить экстренное торможение. В итоге инцидента в салоне не удержалась на ногах женщина-пассажир. В соответствии с инструкциями на место инцидента были вызваны скорая помощь и полиция. Пешеход, спровоцировавший инцидент, с места происшествия скрылся, – сообщили в городской администрации. 

Как уточнили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП с пострадавшей произошло у дома №8 по ул. Комсомольской в центре Волгограда. 

– Водитель автобуса  при экстренном торможении допустил падение 48-летней пассажирки. В результате ДТП пострадавшая с травмами была доставлена в больницу №25 Волгограда, – сообщили в полиции. 

Женщина, по имеющимся сведениям, получила ушибы. 

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