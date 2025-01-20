Водитель электробуса уронил пассажирку на ходу в Волгограде





В Волгограде водитель электробуса спас жизнь пешеходу, предотвратив наезд на него. Однако в результате дорожного инцидента, по данным администрации Волгограда, пострадала пассажирка общественного транспорта.

По версии мэрии Волгограда, ДТП произошло 20 января на пересечении проспекта Ленина и ул. Комсомольской. Мужчина, едва не простившийся с жизнью, решил перейти оживленную магистраль в обход подземного перехода.

– Около 7.30 пешеход предпринял попытку перехода непосредственно по проезжей части, выйдя на нее перед близко идущим транспортом. Водитель электробуса во избежание наезда на человека был вынужден применить экстренное торможение. В итоге инцидента в салоне не удержалась на ногах женщина-пассажир. В соответствии с инструкциями на место инцидента были вызваны скорая помощь и полиция. Пешеход, спровоцировавший инцидент, с места происшествия скрылся, – сообщили в городской администрации.

Как уточнили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП с пострадавшей произошло у дома №8 по ул. Комсомольской в центре Волгограда.

– Водитель автобуса при экстренном торможении допустил падение 48-летней пассажирки. В результате ДТП пострадавшая с травмами была доставлена в больницу №25 Волгограда, – сообщили в полиции.

Женщина, по имеющимся сведениям, получила ушибы.