Фонтанка: в России с февраля существенно подорожает детское питание





В России крупнейшие производители детского питания поднимут цены на товары с февраля 2025 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на издание «Фонтанка», прогнозируется увеличение цен на весь ассортимент.

По данным издания, письма с предупреждением о подорожании продукции в адрес сетей уже направили АО «Вимм-Билль-Данн» (бренд «Агуша»), «Фруто-Няня» и ООО «Эйч энд Эн Трейд» (ранее «Данон Россия», бренд «Тёма»).

К примеру, АО «Вимм-Билль-Данн» скорректировало цены на свою продукцию уже с 13 января. На какие именно товары вырастут цены и на сколько, производитель обещал сообщить в отдельном письме. В среднем подорожание составит 10%. Пока же сетевикам удалось договориться с компанией о продлении отгрузок по старым ценам до февраля.

«Фруто-Няня» сообщает, что с 1 февраля повысит цены на часть продукции от 6% до 13%. Такое решение в компании объяснили необходимостью в текущих условиях обеспечить бесперебойные поставки и сохранить при этом качество производимой продукции. Под условиями понимается рост цен на сырье – за 2024 год сухое цельное и обезжиренное молоко подорожало на 32%, концентрированные соки на 26%, а пюре и фруктовые кусочки на 26 и 27% соответственно.

Также производители пожаловались и на подорожание упаковки и картона. К примеру, картон и гофра выросли в цене на 7%, упаковки для пюре в пачке на 11%, а стеклянная тара и крышки - на 14%. Логистика также стала дороже. Расходы на ЖКУ и складские операции выросли на 9 и 10%.