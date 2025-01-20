Минстрой изменил порядок оплаты отопления для регионов





В России с 1 марта 2025 года в силу вступит постановление, запрещающее регионам оплату отопления в течение года. Об этом сообщил «Парламентской газете» 20 января замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Дмитрий Нифонтов.

В настоящее время в России действуют два способа оплаты отопления в МКД – равными долями на протяжении 12 месяцев или только в период подачи тепла по фактическому потреблению ресурса.

По новым правилам регионам будет запрещено выбирать систему оплаты по 1/12 части — останется только оплата по факту потребления. Однако, в регионах, где такой способ был ранее установлен, смогут его сохранить.

– Таким образом мы стимулируем субъекты на оплату по факту, поскольку считаем ее приоритетной, более удобной и прозрачной. Собственники видят, что показал прибор учета - и платят. Плюс не будет корректировки в начале года, из-за чего люди часто получали квитанции с крупными суммами. Да, при оплате по факту в зимние месяцы суммы будут чуть выше, зато летом платежей не будет вообще, - пояснил Дмитрий Нифотов.