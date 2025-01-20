Восьмилетний срок грозит избившему свою пожилую мать волгоградцу





В Волгоградской области взят под стражу 46-летний Дмитрий Щупак, подозреваемый в избиении собственной матери. Как сообщает ИА «Высота 102», всё произошло в Дубовке 17 декабря 2024 года. Изрядно выпивший сын поднял руку на пожилую женщину во время бытовой ссоры.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина умышленно нанёс удары по телу последней в область правого бедра, тем самым причинив ей телесные повреждения, которые квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказали журналистам в объединённой пресс-службе судов региона.

На минувшей неделе полицейские возбудили уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ. Сын сразу же раскаялся в произошедшем.

Отметим, решением Дубовского районного суда Дмитрий Щупак отправлен в СИЗО до 15 марта 2025 года. За умышленное причинение пожилой женщине тяжкого вреда здоровью ему грозит до 8 лет тюрьмы.