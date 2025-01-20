«И здесь еду готовят?»: пищеблок ЦРБ с целлофаном на окнах возмутил жителей станицы Нехаевской

Жители станицы Нехаевская Волгоградской области возмущены состоянием пищеблока центральной районной больницы. Читатель ИА «Высота 102» Виктор Дегтярев снял на видео состояние здания, расположенного на территории центральной районной больницы.





На кадры попало одноэтажное здание с выкрошенной местами кирпичной кладкой, с разрушенными ступенями, трещинами и подтеками на фасаде от протечек из-за худой кровли. Особенно эпично выглядят затянутые целлофаном окна.

Автор видео акцентирует внимание на том, что в таком здании готовят еду больным.

Редакция информагентства поинтересовалась в комитете здравоохранения Волгоградской области, не планируется ли ремонт пищеблока Нехаевской ЦРБ. И вот какой ответ был получен.

- Администрацией Нехаевской ЦРБ прорабатывается вопрос о создании модульного пищеблока. После го создания он будет перенесен из старого здания в новое. В настоящее время определяется стоимость приобретения и проект модульного здания, - прокомментировали в облздраве.

Видео: Виктора Дегтярева