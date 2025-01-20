Волгоградских артистов наградили медалью МО «Участнику специальной военной операции»





Артисты волгоградского ВГИИК Юрий и Наталья Щербаковы награждены ведомственной медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции». Об этом сообщили на официальной странице института в ВКонтакте, передает V102.RU.

Сообщается, что Щербаковы провели более 30 благотворительных концертов в различных регионах страны. Вырученные средства пошли на поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции. Также супруги провели множество концертов непосредственно в зоне боевых действий, а также госпиталях и больницах ЛНР и ДНР.

– Одни из первых медалей в этом году были вручены артистам - педагогам Волгоградского государственного института искусств и культуры, которые оказывают содействие в решении задач специальной военной операции. Именно такими официальными фразами в положении о медали обрисована та серьезная работа, которую супруги Щербаковы ведут с начала СВО, — говорится в официальном сообщении института.

Фото: ВГИИК / vk.com