Общество

Волгоградских артистов наградили медалью МО «Участнику специальной военной операции»

Общество 20.01.2025 17:16
0
20.01.2025 17:16


Артисты волгоградского ВГИИК Юрий и Наталья Щербаковы награждены ведомственной медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции». Об этом сообщили на официальной странице института в ВКонтакте, передает V102.RU.

Сообщается, что Щербаковы провели более 30 благотворительных концертов в различных регионах страны. Вырученные средства пошли на поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции. Также супруги провели множество концертов непосредственно в зоне боевых действий, а также госпиталях и больницах ЛНР и ДНР.

– Одни из первых медалей в этом году были вручены артистам - педагогам Волгоградского государственного института искусств и культуры, которые оказывают содействие в решении задач специальной военной операции. Именно такими официальными фразами  в положении о медали обрисована та серьезная работа, которую супруги Щербаковы ведут с начала СВО, — говорится в официальном сообщении института. 

Фото: ВГИИК / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.01.2025 21:20
Общество 20.01.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 20:40
Общество 20.01.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 19:45
Общество 20.01.2025 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 19:09
Общество 20.01.2025 19:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 17:33
Общество 20.01.2025 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 16:52
Общество 20.01.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 16:46
Общество 20.01.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 15:10
Общество 20.01.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 14:51
Общество 20.01.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 12:26
Общество 20.01.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 12:17
Общество 20.01.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 11:46
Общество 20.01.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 10:14
Общество 20.01.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 09:57
Общество 20.01.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2025 08:20
Общество 20.01.2025 08:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:00
«Потрепали нервы»: «Динамо-Синара» обидно уступило фавориту гандбольной СуперлигиСмотреть фотографии
21:20
Городу Волгоградской области дадут 135,7 млн на ремонт коммунальных сетейСмотреть фотографии
20:40
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об усилении ветраСмотреть фотографии
20:15
В Госдуме вновь прокомментировали возможный запрет абортовСмотреть фотографии
19:45
Депутатам облдумы в служебных квартирах сделают «бюджетный» ремонтСмотреть фотографии
19:09
Суд Камышина вынес решение по делу о фиктивном благоустройстве могилСмотреть фотографии
18:49
Гроздья зимних опят собирают жители Волгоградской области в январском лесуСмотреть фотографии
18:26
В Волгограде в ускоренном темпе завершилась реконструкция Марийского путепроводаСмотреть фотографии
17:54
Волгоградка Дарья Антонова завоевала серебро на Открытом Кубке Африки по дзюдоСмотреть фотографии
17:33
Волгоградцев предупреждают о запрете на продажу крепкого алкоголяСмотреть фотографии
17:16
Волгоградских артистов наградили медалью МО «Участнику специальной военной операции»Смотреть фотографии
17:13
Минстрой изменил порядок оплаты отопления для регионовСмотреть фотографии
17:06
Стартовали открытые показы мини-фильмов второго сезона кинопроекта «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:52
«И здесь еду готовят?»: пищеблок ЦРБ с целлофаном на окнах возмутил жителей станицы НехаевскойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
Преступный замысел двоих волжан очень быстро потерпел фиаскоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
В МВД призвали водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действияСмотреть фотографии
16:00
«Мы становимся слабее»: почему отключение Интернета сводит людей с умаСмотреть фотографии
15:31
Нападающий Евгений Мухин вернулся в волгоградский «Ротор» из КурскаСмотреть фотографии
15:28
Рост цен на такси в Волгограде замедлила аномально теплая погодаСмотреть фотографии
15:10
Морозы до -17 градусов ожидаются в Волгоградской области на неделеСмотреть фотографии
14:56
В Урюпинске 60-летний мужчина с топором устроил кровавую бойнюСмотреть фотографии
14:51
Правительство добавило в перечень жизненно важных лекарств 18 препаратовСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде осудят дальнобойщика за продажу груза на 12 млнСмотреть фотографии
13:45
Водитель электробуса уронил пассажирку на ходу в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:20
Бывший топ-менеджер Сбербанка займется апгрейдом волгоградского гипермаркетаСмотреть фотографии
13:06
В Госдуме предложили внепланово проиндексировать пенсиюСмотреть фотографии
12:26
Фонтанка: в России с февраля существенно подорожает детское питаниеСмотреть фотографии
12:17
А если аборт? В обладмине дали пояснения по выплатам 100 тысяч беременным студенткамСмотреть фотографии
11:46
Восьмилетний срок грозит избившему свою пожилую мать волгоградцуСмотреть фотографии
11:33
Волгоградцы потратили 193 миллиарда на коммуналку, связь и проездСмотреть фотографии
 