В городе Николаевске Волгоградской области началась подготовка к реконструкции коммунальных сетей. Как сообщает ИА «Высота 102», работы охватят трубопроводы холодного водоснабжения, а также тепловые сети. Соответствующие контракты были накануне размещены властями на площадке Госзакупок.

Компании, победившей в открытом аукционе на обновление сетей ГВС, предстоит обеспечить замену наиболее изношенных участков трубопроводов протяжённостью свыше 3,8 тыс. метров.

Работы будут выполнены с учётом результатов обследования, организованного местными властями в 2023 году. Согласно результатам обследования износ трубопроводов достигает опасного уровня.

- В результате проведённого обследования тепловых сетей: от здания котельной №10 до СОШ №2, к МКД по ул. Энгельса, д.3, д.За, ул. Комсомольская, д.33, детский сад «Сказка»; от котельной №9 до врезки на ЦРБ; ДЮСШ — ул. Киевская — ул. Октябрьская (ТК16-ТК19-ТК20); от котельной №2 до ул. Молодежная, д.1,2,3: от здания котельной до административного здания и машинного отделения, был выявлен износ на уровне 75%, - говорится в документе.

По данным властей здесь за минувшие годы произошло сразу несколько десятков аварий.

Чтобы прервать череду аварий, на замену теплотрасс властями выделено 49,6 млн рублей.

На реконструкцию сетей холодного водоснабжения в муниципалитете направят ещё 86,1 млн рублей. На эти средства предстоит обновить станцию очистки питьевой воды, а также насосную станцию 2-го подъёма. Кроме того, предусмотрены работы и по прокладке новых трубопроводов.

Отметим, оба проекта должны быть реализованы к 1 сентября 2025 года.