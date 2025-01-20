Федеральные новости

В МВД призвали водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действия

Федеральные новости 20.01.2025 16:01
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20.01.2025 16:01


Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, необходимо заменить спустя три года с этой даты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России. 

— Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории России в течение трех лет с этой даты, — сообщили изданию в МВД в ответ на запрос агентства.

Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, автоматически продлят на три года. Это касается тех, кто водит личный транспорт или занимается этим в рамках трудовой и предпринимательской деятельности. 

В ГАИ также добавили, что права придется заменить в том случае, если у владельца транспортного средства изменились персональные данные, появились противопоказания к управлению транспортом или его удостоверение пришло в негодность, было похищено или утеряно.

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