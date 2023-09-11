Рейсовые автобус и маршрутка столкнулись в Волгоградской области





В Дубовском районе Волгоградской области 11 сентября произошло столкновение рейсовых автобуса и рейсовой маршрутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, в результате помощь медиков потребовалась одной пассажирке.

По информации главка полиции, авария произошла около 07.00 на 605-м километре саратовской трассы.

– По предварительным данным, 38-летний водитель автобуса Setra, следовавшего по маршруту Саратов-Махачкала, не выдержал расстояние до впереди движущегося транспортного средства Mercedes, осуществлявшего перевозку пассажиров по маршруту Камышин-Волгоград, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате ДТП за медпомощью обратилась 55-летняя пассажирка микроавтобуса.





На месте ДТП работают экипажи ГИБДД, следственно оперативная группа.

– Движение осуществляется в штатном режиме, – уточнили в главке полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области