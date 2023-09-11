Экономика

В Волгоградской области днем с огнем не найдут токарей и дворников

Экономика 11.09.2023 08:04
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11.09.2023 08:04


В Волгоградской области по итогам августа увеличился дефицит кадров. Как сообщили в компании hh.ru, на начало сентября самыми дефицитными сотрудниками Волгоградской области стали токари-фрезеровщики (количество вакансий намного превышает количество желающих войти в профессию) и дворники. На одну вакансию по этим специальностям приходится меньше 1 резюме. Помимо этого, в числе самых дефицитных работников в регионе: агенты по недвижимости, автослесари и автомеханики, повара и пекари, автослесари, врачи, слесари-сантехники, операторы call-центров, разнорабочие, автомойщики, продавцы, администраторы магазинов, уборщики, грузчики и товароведы. На одну вакансию здесь приходится меньше 2 резюме.
Что касается зарплат, то  лидерам рейтинга, токарям-фрезеровщикам в Волгоградской области в среднем готовы платить 46 800 – 115 000 рублей, это без учета вахтовых вакансий, а дворникам – 18 000 – 28 700 руб.
Отметим, что в августовском рейтинге также лидировали токари, второе место занимали врачи, но сейчас они переместились на 5-е место, а на третьем были дворники.

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