



Гандболистки «Динамо-Синары» завтра, 11 сентября, в 19-00 ч. проведут первую выездную встречу в новом сезоне Суперлиги. Соперником волгоградской команды станет подмосковная «Звезда» из Звенигорода, сообщает V102.RU. Гандболистки «Динамо-Синары» завтра, 11 сентября, в 19-00 ч. проведут первую выездную встречу в новом сезоне Суперлиги. Соперником волгоградской команды станет подмосковная «Звезда» из Звенигорода, сообщает V102.RU.

Подопечные Олега Кулешова подходят к ближайшему противостоянию в хорошем расположении духа. Бело-голубые несколькими днями ранее при мощной поддержке родных трибун и отличной атмосфере, которую создали организаторы, в первом туре переиграли краснодарскую «Кубань» — 28:25. Наставник желто-зеленых Денис Сайфулин остался крайне недоволен действиями своих игроков в этом поединке. Также главный тренер гостей посетовал на большое количество удалений, которые также повлияли на итоговый результат.Олег Кулешов, в свою очередь, отметил роль болельщиков в виктории и подчеркнул, что матч, хоть и выдался непростым, но победа оказалась вполне заслуженной. Арина Безбабных, которая стала лучшей гандболисткой игры, забросив шесть мячей, призналась, что перед стартом волнение все-таки было. Но в то же время помогло команде огромное желание проявить себя перед своими поклонниками, которые заполнили трибуны в СГЗ «Динамо».Капитан «Синары» Елизавета Дудкина в интервью сайту «Быстрый центр» рассказала о серьезных командных амбициях.— Цели на этот сезон у нас высокие, а именно — попасть в четвёрку. Понятное дело, что это тяжело, но кто сказал, что невозможно? Будем работать и стараться прибавлять в каждом матче. Мои личные цели: продолжать расти индивидуально, добавлять в определённых аспектах, раскрывать которые конкретнее сейчас не хотелось бы, - поделилась Елизавета. - А соперник для нас каждый — главный и принципиальный. На любой матч мы настраиваемся одинаково, каждый раз выходим на площадку за победой! Нам предстоит тяжёлый, но интересный сезон. Во многих клубах обновился состав, пришли новые игроки, где-то добавляется молодёжь. И в течение сезона каждая команда может удивить! —поделилась капитан бело-голубых.Ближайший соперник «Динамо» подмосковная «Звезда» в прошлом сезоне заняла третье место в Суперлиге. В серии за бронзовые медали звенигородский коллектив переиграл в обеих встречах тольяттинскую «Ладу». В межсезонье клуб покинул многолетний наставник Алексей Гумянов, возглавивший новичка элитного дивизиона новороссийскую «Черноморочку». Новым главным тренером «Звезды» стал Михаил Серёгин, до этого входивший в штаб Гумянова. В первом туре подмосковный коллектив с минимальным преимуществом обыграл «Ставрополье» в гостях — 31:30.Отметим, что в молодежном чемпионате России удачно стартовали гандболистки второй команды «Синары». В двух стартовых матчах подопечные Анны Сидоричевой в ФОК имени легендарного тренера Левона Акопяна оказались сильнее резервисток «Ставрополья» — 37:26 и 33:24. В первом поединке лучшими бомбардирами в составе бело-голубых стали Валентина Минченко и Алина Загороднева. У обеих юных динамовок по шесть результативных действий.