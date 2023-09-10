Избирательный участок в центре Волгограда внезапно остался без света

Происшествия 10.09.2023 20:16
0
10.09.2023 20:16
Сегодня, 10 сентября, к концу голосования внезапно выключился свет в районе улицы Хиросимы в Волгограде, где находится избирательный участок. Жители домов по улице Хиросимы сообщили V102.RU, что энергоснабжение пропало во многих многоквартирных домах. Во мрак погрузилась и дорога, так как отключилось еще и уличное освещение.
В облизбиркоме сообщили, что в связи с отключением электроэнергии комиссии №1002, 1004, 1008, 1013 перемещены в резервное помещение, которое расположено в здании гимназии №1 на улице Ткачева.
- Отключение на ул. Хиросимы, 14. Бригады работают. Причина устанавливается, - сообщили V102.RU в АО «ВМЭС».
Заглохший трамвай перегородил улицу Качинцев в Волгограде10.09.2023 20:41
Происшествия 10.09.2023 20:41
В Волжском средь бела дня сгорел Mercedes10.09.2023 17:33
Происшествия 10.09.2023 17:33
Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в Волгоградской области10.09.2023 12:16
Происшествия 10.09.2023 12:16
Самокатчик сбил девушку на Астраханском мосту в Волгограде10.09.2023 10:43
Происшествия 10.09.2023 10:43
Юноша на велосипеде погиб в ДТП под Волгоградом10.09.2023 10:08
Происшествия 10.09.2023 10:08
На волгоградской трассе молодого парня после ДТП насмерть переехал неизвестный09.09.2023 14:00
Происшествия 09.09.2023 14:00
Под Волгоградом трактор попал под поезд08.09.2023 15:03
Происшествия 08.09.2023 15:03
Волгоградцам из горевшего общежития предложили временное жилье08.09.2023 13:14
Происшествия 08.09.2023 13:14
Волгоградцы передали украинским вымогателям больше 51 млн рублей за пять дней08.09.2023 12:10
Происшествия 08.09.2023 12:10
В Волгограде 9-летний мальчик на спор прыгнул с высоты третьего этажа: видео08.09.2023 10:00
Происшествия 08.09.2023 10:00
Эвакуировали 20 человек. В Волгограде загорелось общежитие, есть пострадавшие08.09.2023 08:52
Происшествия 08.09.2023 08:52
Потерявшего память парня опознали родные из Волгоградской области07.09.2023 11:24
Происшествия 07.09.2023 11:24
На рыбалке под Волгоградом мужчина погиб под колесами своего автомобиля07.09.2023 09:39
Происшествия 07.09.2023 09:39
В Волгоградской области военные нашли 40 тонн зараженной воды07.09.2023 09:09
Происшествия 07.09.2023 09:09
Врачи эвакуировали с трассы пострадавших в массовом ДТП под Волгоградом06.09.2023 21:43
Происшествия 06.09.2023 21:43