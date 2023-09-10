Избирательный участок в центре Волгограда внезапно остался без света





Сегодня, 10 сентября, к концу голосования внезапно выключился свет в районе улицы Хиросимы в Волгограде, где находится избирательный участок. Жители домов по улице Хиросимы сообщили V102.RU, что энергоснабжение пропало во многих многоквартирных домах. Во мрак погрузилась и дорога, так как отключилось еще и уличное освещение.

В облизбиркоме сообщили, что в связи с отключением электроэнергии комиссии №1002, 1004, 1008, 1013 перемещены в резервное помещение, которое расположено в здании гимназии №1 на улице Ткачева.

- Отключение на ул. Хиросимы, 14. Бригады работают. Причина устанавливается, - сообщили V102.RU в АО «ВМЭС».



