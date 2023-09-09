Без голов: матч «Ротора» с «Чайкой» на Волгоград Арене закончился ничьей





Волгоградский «Ротор» сегодня, 9 сентября, сыграл по нулям с одним из принципиальных соперников, которого еще никогда не обыгрывал ни на домашнем поле, ни в гостях - «Чайкой» из Песчанокопского . Как сообщает V102.RU, активные события на стадионе начались ещё до матча – форвард сине-голубых Рашид Магомедов, который пока не играет из-за травмы, провел автограф- и фотосессию со всеми желающими. А перед игрой капитана «Ротора» Сергея Зуйкова наградили как лучшего по версии болельщиков игрока августа. Поддержать любимую команду сегодня пришли 14137 волгоградцев. Это меньше, чем было в предыдущей домашней встрече и связано, вероятно, с мероприятиями, которые проходят в Волгограде в День города. Примечательно, что в честь праздника футболисты хозяев вышли в специальных футболках с изображениями местных достопримечательностей. Волгоградский «Ротор» сегодня, 9 сентября, сыграл по нулям с одним из принципиальных соперников, которого еще никогда не обыгрывал ни на домашнем поле, ни в гостях - «Чайкой» из Песчанокопского . Как сообщает V102.RU, активные события на стадионе начались ещё до матча – форвард сине-голубых Рашид Магомедов, который пока не играет из-за травмы, провел автограф- и фотосессию со всеми желающими. А перед игрой капитана «Ротора» Сергея Зуйкова наградили как лучшего по версии болельщиков игрока августа. Поддержать любимую команду сегодня пришли 14137 волгоградцев. Это меньше, чем было в предыдущей домашней встрече и связано, вероятно, с мероприятиями, которые проходят в Волгограде в День города. Примечательно, что в честь праздника футболисты хозяев вышли в специальных футболках с изображениями местных достопримечательностей.

В последние минуты матча команды были активны, показывая явное желание победить. Однако соперники так и не смогли поразить ворота друг друга Ничья явилась закономерным итогом встречи. Отметим, что оба наставника - Сергей Попков и Игорь Семшов на бровке были эмоциональны и активно подсказывали своим подопечным по ходу всего поединка.







Волгоградский клуб по итогу набрал 11 очков и делит 6-7 места с омским «Иртышом» после первого круга. Команды прошли уже ровно половину чемпионата.



Спортивный обозреватель V02.RU Иван Тюгаев

Главное действо происходило, конечно же, на поле. Волгоградцы начали первый тайм чуть более активно и в стартовом отрезке больше владели мячом, стараясь создавать опасные ситуации у ворот гостей. Уже на 7-й минуте Рамазан Гаджимурадов обнадежил было болельщиков – исполнил навес со штрафного, который замыкал Даниил Камлашев. Однако полузащитник, хоть и находился на близком расстоянии от ворот, неточно ударил головой и мяч улетел далеко за поле. «Ротор» продолжил давление, но создание острых моментов давалось нелегко, учитывая, что и «Чайка» явно рассчитывала на победу в этом матче.В середине тайма Никита Кармаев, бывший игрок «Ротора», а ныне – футболист «Чайки» сфолил и получил желтую карточку. Заработанный штрафной голом не закончился – Рамазан Гаджимурадов хоть и был близок к цели, но немного в створ не попал.Много времени соперники провели в борьбе за игровой снаряд в центре поля. К концу первой половины «Чайка» стала «огрызаться» и сама уже создавала неприятные для волгоградцев моменты. Одна из таких ситуаций заставила понервничать болельщиков, когда игрок гостей мощно ударил из-за штрафной. К счастью, Вадим Аверкиев оказался на месте и в прыжке сделал сейв.Очередную попытку поразить ворота волгоградцев гости предприняли из-за проспавшей обороны «Ротора». «Стая» быстро разыграла атаку, но сине-голубых спасло то, что удар футболиста гостей из-за пределов штрафной оказался неточным.Перед перерывом предупреждение получил еще один игрок «Чайки» Олег Николаев, тоже, кстати, бывший футболист «Ротора».Второй тайм гости начали бодрее. Футболисты «Чайки» вышли с раздевалки заряженными и, перехватив инициативу, создали несколько опасных моментов. Однако где-то им не хватило точности, где-то Вадим Аверкиев вступал в игру и выручал хозяев. Один из мячей, летящих в сторону ворот волгоградцев, голкипер «Ротора» зафиксировал на линии, пересечение которой означало бы гол.Волгоградцы не сидели глухо в обороне и периодически выдвигались на чужую половину поля. Однако игра в завершающей стадии у «Ротора» получилась хуже, чем в первой половине . И даже, казалось бы, голевые моменты сине-голубые не смогли реализовать. На 84-й минуте Данил Пелих, получив мяч, пробежал с ним от центра поля, отдал передачу Кириллу Родионову, который вышел на замену после перерыва и, казалось бы, партнеру Данила ничто не должно было помешать забить очень нужный гол. Но мяч пролетел рядом с перекладиной.