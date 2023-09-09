Федеральные новости

ЛДПР вышла в Госдуму с требованием заморозить цены на бензин

Федеральные новости 09.09.2023 15:41
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09.09.2023 15:41


В Госдуму РФ фракция ЛДПР внесла законопроект, предусматривающий ограничение розничной цены на продажу бензина и дизтоплива. Как ранее сообщало V102.RU, в Волгоградской области буквально накануне снова подорожал бензин всех марок.  

— Подготовили нашей фракцией законопроект, который установит порядок определения предела розничных цен, выше которых нельзя будет продавать топливо потребителям. Цены на топливо для граждан должны быть снижены, — заявил в своем Teleram-канале председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, поддержавший инициативу однопартийцев. 

Фракция либерал-демократов в нижней палате российского парламента привела статистику, согласно которой с начала 2023 года стоимость топлива выросла почти на 8%. Слуцкий уточнили, что «правительство весь год принимало меры по сдерживанию цен ниже порога инфляции, но сейчас видно, что порог уже значительно превышен».

Напомним, что в Волгоградском регионе на прошлой неделе Росстат зафиксировал рост стоимости бензина всех марок. К примеру, АИ-92 «подрос» на 4 копейки до 50,63 рубля за литр, цена литра АИ-95 приблизилась к 56,27 рубля.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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