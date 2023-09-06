Расследования 06.09.2023 20:58
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06.09.2023 20:58
К 2,5 годам лишения свободы условно в Волгоградской области приговорен бывший сотрудник ГИБДД. Как сообщили V102.RU во Фроловском городском суде, экс-полицейского признали виновным в совершении двух эпизодов мошенничества с водительскими правами, которые он обещал получить за вознаграждение.
Установлено, что в должностные обязанности бывшего сотрудники ГИБДД не входила деятельность, связанная с приемом экзамена на получение водительского удостоверения. Несмотря на это, мужчина брал деньги за выдачу прав, но такие услуги оказывать даже и не собирался.
Согласно материалам дела, в декабре 2021 года он получил 8 тысяч рублей через посредника от местной жительницы, присвоил их и потратил. В марте 2022 года 30 тысяч рублей ему через посредника передал еще один «клиент», который также хотел, чтобы ему помогли в успешной сдаче экзамена и получении водительских прав.
В мае 2022 года инспектора уволили из органов МВД. На суде он полностью признал вину. Приговором он также лишен права на 2,5 года занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий.
Женщина, которая передавала бывшему инспектору взятку через посредника, осуждена к 2 годам условно. Второй взяткодатель пока не понес наказания из-за болезни – рассмотрение его уголовного дела приостановлено. Двое посредников получили по 3 года лишения свободы условно.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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