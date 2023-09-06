В Волгограде прохожие взяли штурмом машину пьяного водителя: видео

В Волгограде полицейские накануне задержали 59-летнего мужчину, который попытался подкупить инспектора ДПС после тарана автомобиля у завода «Красный Октябрь». Как сообщает V102.RU, действия пьяного водителя попали на видео.





Судя по кадрам, снятыми очевидцами, мужчина на кроссовере пытается таранить «Ниву», но пробуксовывает на месте. Находящийся в неадекватном состоянии водитель не реагирует на призывы открыть водительскую дверь. Очевидны решают брать машину штурмом, разбивают стекло со стороны водителя и пытаются вытащить перебравшего автолюбителя из салона.

— 5 сентября 2023 года в полицию поступило сообщение о водителе, который совершил ДТП и находился за рулем в состоянии опьянения. Прибывший на место происшествия наряд ДПС городской ГАИ задержал 59-летнего мужчину, который управляя автомобилем Skoda, совершил столкновение с автомашиной «Нива», — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — У водителя иномарки имелись явные признаки алкогольного опьянения, и он был приглашен в патрульный автомобиль для проведения освидетельствования, результаты которого подтвердили факт сильного алкогольного опьянения.





Далее, как уточнили в региональном главке МВД, при составлении материалов об административном правонарушении водитель попытался дать инспектору взятку в размере 5 000 рублей, чтобы избежать ответственности. Сотрудники ДПС предупредили разгоряченного алкоголем мужчину о возможном уголовном преследовании, однако нарушителя это не остановило.

— Сотрудник ГАИ сообщил о данном факте вышестоящему руководству, и мужчина был задержан оперативными сотрудниками, — добавили в областном главке МВД. — По данному факту проводится проверка. Дознавателем решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

На водителя составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения. В ближайшее время их рассмотрит суд.

Видео: «Жесть Волгограда» t.me

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