В Волгограде отменили закупку для концерта Ларисы Долиной за 6,7 миллиона

Борьба с коррупцией 06.09.2023 12:36
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06.09.2023 12:36
МУК «Волгоградконцерт» отменило закупку на оказание услуг по декорационно-техническому оформлению места проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню города. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, подрядчик должен был обеспечить световое, звуковое и мультимедийное сопровождение концерта, который состоится 9 сентября на нижней террасе Центральной набережной. Стоимость услуг была оценена в 6,7 миллиона рублей.
Однако закупку накануне отменили без объяснения причин. В администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос пояснили, что сделано это было для внесения уточнений в параметры технического задания. Новую закупку пообещали объявить в ближайшее время.
Напомним, на концерте, посвященном Дню города, 9 сентября споет Лариса Долина. Выступление певицы и ее коллектива обойдется казне Волгограда в 3 миллиона 367 тысяч рублей.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»
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