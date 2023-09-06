Борьба с коррупцией

В Волгограде отменили закупку для концерта Ларисы Долиной за 6,7 миллиона

Борьба с коррупцией 06.09.2023 12:36
0
06.09.2023 12:36


МУК «Волгоградконцерт» отменило закупку на оказание услуг по декорационно-техническому оформлению места проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню города. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, подрядчик должен был обеспечить световое, звуковое и мультимедийное сопровождение концерта, который состоится 9 сентября на нижней террасе Центральной набережной. Стоимость услуг была оценена в 6,7 миллиона рублей.
Однако закупку накануне отменили без объяснения причин. В администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос пояснили, что сделано это было для внесения уточнений в параметры технического задания. Новую закупку пообещали объявить в ближайшее время. 
Напомним, на концерте, посвященном Дню города, 9 сентября споет Лариса Долина. Выступление певицы и ее коллектива обойдется казне Волгограда в 3 миллиона 367 тысяч рублей.  
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
06.09.2023 13:01
Борьба с коррупцией 06.09.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.09.2023 20:16
Борьба с коррупцией 04.09.2023 20:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.08.2023 12:13
Борьба с коррупцией 29.08.2023 12:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.08.2023 18:10
Борьба с коррупцией 27.08.2023 18:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.08.2023 08:45
Борьба с коррупцией 27.08.2023 08:45
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.08.2023 13:19
Борьба с коррупцией 24.08.2023 13:19
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.08.2023 08:42
Борьба с коррупцией 21.08.2023 08:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.08.2023 10:16
Борьба с коррупцией 17.08.2023 10:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.08.2023 22:03
Борьба с коррупцией 16.08.2023 22:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.08.2023 13:11
Борьба с коррупцией 16.08.2023 13:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.08.2023 10:12
Борьба с коррупцией 10.08.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.08.2023 18:37
Борьба с коррупцией 07.08.2023 18:37
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.08.2023 08:03
Борьба с коррупцией 05.08.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.08.2023 12:53
Борьба с коррупцией 04.08.2023 12:53
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.08.2023 19:03
Борьба с коррупцией 02.08.2023 19:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:14
Под Волгоградом больной бешенством енот проник на турбазуСмотреть фотографии
13:01
И все-таки виновен: бывшего заммэра Волжского во второй раз отправили в колониюСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде прохожие взяли штурмом машину пьяного водителя: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
В Волгограде отменили закупку для концерта Ларисы Долиной за 6,7 миллионаСмотреть фотографии
12:23
Директора фирмы осудят в Волгограде за падение с высоты рабочего на стройке ЖК «Виноград»Смотреть фотографии
11:53
Мастер автосервиса в Волгоградской области угнал и разбил в хлам машину клиенткиСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде легковушка вылетела с дороги и протаранила дерево, есть погибшийСмотреть фотографии
11:27
На севере Волгограда проезды в двух дворах отремонтируют за 23 млн рублейСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом сгорела иномарка после ДТП с машиной пчеловодаСмотреть фотографии
11:00
«Раненого накрыло артиллерией»: на Украине погиб ветеран Чечни из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде ищут проектировщиков центра ПЭТ/КТ на территории онкодиспансераСмотреть фотографии
10:31
В поселке Западновка Волгоградской области подключили к газу первых потребителейСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области у 13 человек обнаружили лихорадку Западного НилаСмотреть фотографии
10:10
Депутатов Госдумы в Волгоградской области пересадят на отечественные автомобилиСмотреть фотографии
10:05
Зачем нужен QR-код на квитанции за электричество, рассказали волгоградцамСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области увеличился дефицит рабочей силыСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде борются за жизнь обгоревшего из-за селфи ребенкаСмотреть фотографии
08:57
Суд Подмосковья засекретил дело генерала Музраева из ВолгоградаСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области установили причину гибели рыбы на озере ИльменьСмотреть фотографии
08:05
Всероссийский флешмоб «Яблочный хруст» запустили на фестивале в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:58
В Волжском цену на бывший медвытрезвитель снизили до 5 миллионовСмотреть фотографии
23:14
В Волжском на глазах у прохожих умер мужчинаСмотреть фотографии
21:00
Фигурантов дела об убийстве IT-специалиста в Волгограде запретил снимать конвойСмотреть фотографии
20:36
«Мы – в форме!»: «Динамо-Синара» показало видео перед первой игрой сезонаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:17
«Не надо хлестких высказываний»: академик РАО ответил Останиной на заявления о «языковом гетто»Смотреть фотографии
20:12
Волгоградка Елена Исинбаева сохранила место в МОК на фоне скандалов с ВС РФСмотреть фотографии
19:38
На здании Волгоградстата оставили кусочек эпохи ЦарицынаСмотреть фотографии
19:02
«Такое чиловое место»: волгоградская молодежь оценила обновленный Сурский скверСмотреть фотографииCмотреть видео
18:30
Волгоградцев встревожило таинственное исчезновение Железного ФеликсаСмотреть фотографии
18:25
Законопроект о переходе на летнее время рассмотрят в Госдуме РФСмотреть фотографии
 