В Волжском на глазах у прохожих умер мужчина

В Волжском Волгоградской области сегодня, 5 сентября, на глазах у прохожих умер мужчина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на СУ СКР по региону, инцидент произошел на улице Пушкина напротив дома № 96б.

— В следственный отдел по городу Волжскому поступило сообщение об обнаружении на улице тела мужчины, который скоропостижно скончался в присутствии очевидцев, — оперативно прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Уточняется, что следственными органами организована проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Известно, что мужчине было всего 39 лет.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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