Расследования

В Камышине троих жителей Ставрополья приговорили к 15 годам колонии

Расследования 05.09.2023 17:05
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05.09.2023 17:05


В Камышине сегодня, 5 сентября, вынесли приговор троим жителям Ставропольского края за пособничество телефонным мошенникам. Летом прошлого года  19-ти, 20-ти и 21-летний мужчины «развели» волгоградских пенсионеров на миллион рублей. Задержать курьеров удалось благодаря бдительной пенсионерке. 

– Фигуранты уголовного дела в июле 2022 года через Интернет вступили в состав организованной преступной группы, участники которой специализировались на телефонных мошенничествах. Сообщники звонили престарелым гражданам, представлялись родственниками, якобы ставшими виновниками ДТП, и просили передать деньги за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности и на лечение пострадавших, – рассказала 5 сентября официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

В обязанности осужденных ставропольцев входило приезжать к пенсионерам и забирать у них деньги. После этого часть денег они забирали себе, а оставшиеся средства перечисляли сообщникам. 

– Таким способом в июле 2022 года злоумышленникам удалось обмануть троих пенсионеров, которым причинен ущерб на общую сумму 1 млн рублей. У одной из потерпевших злоумышленники пытались похитить 750 тыс. рублей, однако пенсионерка, заподозрив обман, оперативно обратилась в правоохранительные органы, что впоследствии помогло сотрудникам полиции выйти на след преступников, – сообщила  Черединина. 

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 – мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину в составе организованной группой, а также по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину в составе организованной группы. 

Вину в содеянном все трое признали частично. Каждого из них суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. Ранее избранная в отношении осужденных мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

– Уголовное дело в отношении сообщников осужденных выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, – уточняют в областной прокуратуре. 

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