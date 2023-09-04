Здравоохранение 04.09.2023 11:40
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04.09.2023 11:40
Жители Волгоградской области получают от своих страховых компаний приглашения пройти диспансеризацию. На наиболее частые вопросы волгоградцев о том, какие именно осмотры и обследования предполагает диспансеризация, в какие сроки и где она проводится,а также о важности этого мероприятия мы поговорили с Мариной Шемонаевой, начальником отдела информирования и защиты прав застрахованных лиц АСП ООО «Капитал МС» – Филиала в Волгоградской области.
— Я получила СМС-сообщение о том, что я могу пройти бесплатную диспансеризацию в своей поликлинике. Подскажите, что это такое и для чего она проводится?
— Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья. Диспансеризация проводится для жителей от 18 до 39 лет включительно – 1 раз в три года, от 40 лет и старше – ежегодно. В зависимости от состояния Вашего здоровья может состоять из одного или двух этапов.
Первый этап направлен на выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития. В случае выявления признаков заболевания проводится второй этап диспансеризации с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния).
Все этапы диспансеризации в соответствии с приказом Минздрава РФ от 27 апреля 2021г. №404н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения полностью бесплатны для застрахованных лиц по ОМС.
— Что входит в 1 этап диспансеризации?
— Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в 3 года:
1. Проведение профилактического медицинского осмотра.
2. Проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний.
3. Проведение краткого индивидуального профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья) врачом-терапевтом.
4. Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации.
Для граждан в возрасте от 40 и старше 1 раз в год:
1. Проведение профилактического медицинского осмотра.
2. Проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний.
3. Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).
4. Проведение краткого индивидуального профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья) врачом-терапевтом.
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации.
(Приказ Минздрава РФ от 27 апреля 2021г. №404н)
— Что входит во второй этап диспансеризации?
— Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) по результатам первого этапа и по показаниям врача может включать в себя:
1. Осмотр (консультацию)
– врачом-неврологом;
– врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в 45, 50, 55, 60 и 64 лет);
– врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии при положительном анализе на скрытую кровь (от 40 до 75 лет);
– врачом-акушером-гинекологом (для женщин с 18 лет);
– врачом-оториноларингологом (с 65 лет);
– врачом-офтальмологом (с 40 лет).
2. Обследования:
– дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин от 45 до 72 лет и женщин от 54 до 72 лет);
– колоноскопию;
– эзофагогастродуоденоскопию;
– рентгенографию, компьютерную томографию легких;
– спирометрию.
3. Проведение индивидуального или группового (школа пациентов) углубленного профилактического консультирования.
4. Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации.
(Приказ Минздрава РФ от 27 апреля 2021г. №404н)
— Какие мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний проводятся в рамках 1 этапа диспансеризации?
— В рамках профилактического медицинского осмотра или первого этапа диспансеризации проводятся:
а) скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки (у женщин):
в возрасте 18 лет и старше – осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 1 раз в год;
в возрасте от 18 до 64 лет включительно - взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года;
б) скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез (у женщин):
в возрасте от 40 до 75 лет включительно – маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 года;
в) скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы (у мужчин):
в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет – определение простат-специфического антигена в крови;
г) скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки:
в возрасте от 40 до 64 лет включительно – исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом раз в 2 года;
в возрасте от 65 до 75 лет включительно – исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом 1 раз в год;
д) осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов;
е) скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:
в возрасте 45 лет – эзофагогастродуоденоскопия (при необходимости может проводиться с применением анестезиологического пособия, в том числе в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в условиях дневного стационара).
(Приказ Минздрава РФ от 27 апреля 2021г. №404н)
— Какие профилактические мероприятия можно пройти ежегодно?
— Во-первых, вы можете пройти ежегодный профилактический осмотр: в качестве самостоятельного мероприятия, в рамках диспансеризации, в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации). И во-вторых, в возрасте от 40 и выше можно пройти ежегодную диспансеризацию. (Приказ Минздрава РФ от 13 марта 2019г. №124н).
— Сколько времени займет диспансеризация?
— Прохождение обследования первого этапа диспансеризации, как правило, потребует двух визитов в лечебное учреждение. Первый визит ориентировочно займет от 1 до 3 часов (объем обследования значительно меняется в зависимости от вашего возраста). Второй визит к участковому врачу для заключительного осмотра и подведения итогов диспансеризации может состояться через несколько дней (это зависит от времени, необходимого для получения результатов исследований).
Если по результатам первого этапа диспансеризации у вас выявлено подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый врач сообщает вам об этом. Он же направляет вас на второй этап диспансеризации, длительность прохождения которого зависит от объема необходимого Вам дополнительного обследования.
— Что человек получает в результате диспансеризации?
— Врач-терапевт определяет группу здоровья гражданина – всего их три. Также специалист назначает профилактические, оздоровительные, лечебные или реабилитационные мероприятия. Вся эта информация вместе с результатом обследования отражается в Паспорте здоровья гражданина.
По результатам диспансеризации человек обязательно получает профилактическое консультирование в кабинете или отделении медицинской профилактики, или центре здоровья, а при необходимости – назначение лекарственных препаратов или лечебные мероприятия.
— Что такое группы здоровья? В чем их отличия?
— Для планирования тактики медицинского наблюдения, включая профилактические и лечебные мероприятия по результатам диспансеризации определяется группа состояния здоровья:
I группа состояния здоровья: не установлены хронические неинфекционные заболевания, подлежащие диспансерному наблюдению, отсутствуют факторы риска развития таких заболевании или имеется низкий, или средний суммарный сердечно-сосудистый риск. Такие граждане не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний. Таким гражданам проводится краткое профилактическое консультирование участковым врачом, коррекция факторов риска развития хронических неинфекционных заболевании врачом-терапевтом, медицинским работником отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья.
II группа – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, требующие диспансерного наблюдения, но при этом имеются факторы риска развития таких заболевании при высоком или очень высоком суммарном сердечно-сосудистом риске. При этом они также не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболевании (состояний). Таким гражданам проводится коррекция факторов риска хронических неинфекционных заболеваний в отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре здоровья, при наличии медицинских показании врачом-терапевтом назначается медикаментозное лечение. Эти граждане подлежат диспансерному наблюдению врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики.
III группа состояния здоровья – граждане, имеющие заболевания (состояния), требующие установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании. Такие граждане подлежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий.
Гражданам, имеющим факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, проводится их коррекция в отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре здоровья.
— Что нужно, чтобы пройти диспансеризацию?
— Для того, чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в регистратуру поликлиники, к которой прикреплен гражданин, с полисом ОМС и паспортом. Участковый врач, участковая медицинская сестра или сотрудник регистратуры подробно расскажут, где, когда и как можно пройти диспансеризацию, согласуют ориентировочную дату прохождения диспансеризации.
— Я получила СМС-сообщение о том, что мне необходимо пройти углубленную диспансеризацию в своей поликлинике. Подскажите, что это такое и для чего она проводится?
— Для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в дополнение к утвержденному перечню исследований и консультаций специалистов, входящих в 1 этап диспансеризации, обследования проводятся дополнительно.
В рамках 1 этапа углубленной диспансеризации:
1) Измерения насыщения крови кислородом (сатурация) в покое. Сатурация показывает уровень насыщенности капиллярной крови кислородом, позволяет оценить уровень дыхательной недостаточности, которая может возникнуть у пациентов, после пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией
2) Тест с 6-минутной ходьбой – один из методов диагностики сердечной недостаточности и определения ее функционального класса.
3) Спирометрия или спирография –методы исследования функции внешнего дыхания, позволяющие оценить функционального состояния легких и бронхов.
4) Общий (клинический) – анализ крови развернутый, при котором дополнительно исследуется около 30 важнейших показателей крови, позволяющих оценить состояние организма, в том числе такие ключевые показатели как
• Количество тромбоцитов.
• Цветовой показатель крови.
• Гемоглобин.
• Лейкоцитарная формула крови и др.
5) Биохимический анализ крови, включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, активности АЛТ и АСТ, лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови. Такое исследование необходимо для получения обширного и объективного представления о состоянии и отдельных органов, и всего организма.
6) Определение концентрации Д-димера в крови. Фрагменты белка Д-димера появляются в крови после разрушения тромба, поэтому данный показатель является важнейшим маркером тромбоза и связанных с ним состояний, опасных для жизни (легочная эмболия, тромбоз вен, заболевания сердца, и др).
7) Проведение рентгенографии органов грудной клетки, если она не выполнялась ранее в течении года.
2 этап диспансеризации при выявленных отклонениях включает более тщательное исследование сердца, сосудов и органов дыхания. В рамках 2 этапа планируется проведение:
• эхокардиографии в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой;
• компьютерной томографии в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже;
• дуплексное сканирование вен нижних конечностей при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови.
Все обследования проводятся по программе ОМС, т.е. бесплатно для граждан при предоставлении паспорта и полиса ОМС.
— Какова цель углубленной диспансеризации лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию?
— Ключевая цель – выявить изменения, возникшие в связи с новой коронавирусной инфекцией и направить усилия на предотвращение осложнений. Перенесенная новая коронавирусная инфекция оказывает влияние на все системы органов человека, однако наиболее часто фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательный систем. Исследования, направленные на контроль деятельности органов дыхания, сердца и сосудов, входят в расширенную программу диспансеризации.
— Кто и когда подлежит прохождению углубленной диспансеризации?
— Граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, могут пройти углубленную диспансеризацию, начиная со второго месяца после выздоровления.Если гражданин не проходил профосмотр или диспансеризацию, то ему в дополнение к утвержденному перечню исследований и консультаций специалистов, дополнительно проведут обследования, включенные в расширенную программу диспансеризации. (Приказ МЗ РФ от «1» июля 2021 №698н.)
— Какие гарантии имеют работники при прохождении диспансеризации?
— С 1 января 2019г вступила в силу Статья 185.1. Трудового кодекса РФ (введена Федеральным законом от 03.10.2018 N 353-ФЗ), согласно которой работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
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