Мошенники угрожают волгоградцам арестом имущества





В ГУФССП России по Волгоградской области предупреждают жителей региона об участившихся попытках обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов. В своей преступной деятельности они используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем, рассказали V102.RU в ведомстве. В ГУФССП России по Волгоградской области предупреждают жителей региона об участившихся попытках обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов. В своей преступной деятельности они используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем, рассказали V102.RU в ведомстве.

Злоумышленники присылают на электронную почту граждан письма о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить. Также в фальшивых уведомлениях указываются меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества в случае неуплаты долга.Оплатить несуществующий долг попавшимся на удочку гражданам аферисты предлагают с помощью ссылки, где надо ввести данные банковских карт. Также в подобных сообщениях может содержаться просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности о долге. После перехода по ссылке злоумышленники предлагают загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус. Таким образом, они получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт и нетрудно догадаться, чем все заканчивается.В региональном управлении УФССП напоминают, что о наличии задолженности можно узнать из сервиса «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, а также с помощью портала Госуслуг.