Мошенники угрожают волгоградцам арестом имущества

Оплатить несуществующий долг попавшимся на удочку гражданам аферисты предлагают с помощью ссылки, где надо ввести данные банковских карт. Также в подобных сообщениях может содержаться просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности о долге. После перехода по ссылке злоумышленники предлагают загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус. Таким образом, они получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт и нетрудно догадаться, чем все заканчивается.
В региональном управлении УФССП напоминают, что о наличии задолженности можно узнать из сервиса «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, а также с помощью портала Госуслуг.