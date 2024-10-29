Автомобиль BMW X3 неожиданного сгорел у МКД в Волжском

В городе Волжском Волгоградской области собственник BMW X3 неожиданно лишился своей машины в результате пожара. Об этом, как передает V102.RU, сообщает ГУ МЧС России по региону.

- По предварительной данным причиной возгорания стала неисправность узлов и агрегатов транспортного средства, - рассказали в ведомстве.





Пожар произошел на улице Карбышева, где был припаркован автомобиль. Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными расчетами 13-й пожарно-спасательной части за 6 минут.

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного сегодня, 29 октября, в 05:25. В результате пожара незначительно пострадала и рядом стоящая машина Haval Jolion. У китайского кроссовера на площади 0,1 кв.м. оплавился пластиковый бампер.





Погибших и пострадавших в результате этого происшествия нет.

Сотрудники МЧС советуют автовладельцам вовремя проводить технический осмотр машины, чтобы предотвратить потерю имущества. Также в автомобиле на случай возгорания должен быть исправный огнетушитель.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области