В Волгограде изменятся маршруты автобусов из-за реконструкции ЦУМа





В Центральном районе Волгограда с 30 октября по 20 ноября движение нескольких маршрутов автобусов из-за реконструкции наружных инженерных сетей Центрального универмага будет осуществляться по измененной схеме. Как сообщили V102.RU в мэрии, движение будет ограничено по ул. Аллея Героев в границах от проспекта Ленина до улицы Мира в сторону площади Павших Борцов.

— В связи с обращением АО «Приволжтрансстрой» на время устройства наружных инженерных сетей объекта культурного наследия федерального значения с 08:00 30 октября до 08:00 20 ноября будет ограничено движение транспортных средств. На этот период изменится схема движения общественного транспорта, следующего к железнодорожному вокзалу, — рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

Автобусы №6 и №21 будут следовать к конечной остановке в Центральном районе через улицы Комсомольскую, Мира, Гоголя и Коммунистическую. Вместо остановки «Ул. Комсомольская» общественный транспорт будет высаживать пассажиров на временной остановочной площадке у здания Главпочтамта со стороны улицы Гоголя.

Автобусы №88 и №89 будут добираться до остановки у ж/д вокзала через проспект Ленина, а также улицы Порт-Саида и Коммунистическую. Схема движения других маршрутов общественного транспорта не изменится.