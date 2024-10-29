В Волгограде первокурсник на BMW устроил дрифт и езду по встречке





В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы в отношении 22-летнего водителя BMW. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, дрифтеру грозит лишение прав за 48 нарушений правил дорожного движения.





Установлено, что в последний раз волгоградец нарушил ПДД 27 октября этого года на пересечении проспекта Жукова и улицы Рокоссовского. Тогда водитель решил устроить дрифт, допустив неоднократный выезд на встречку. Собранные материалы переданы в суд.

По данным информационного агентства, водитель иномарки является студентом Волжского института экономики, педагогики и права. Он учится на первом курсе.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области