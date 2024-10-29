Волгоградская облдума готовится к перебоям напряжения за 2 млн

Источники бесперебойного питания - это устройства для защиты электрического оборудования от перебоев и проблем в сети электропитания. Они автоматически подключают прибор к резервному питанию в случае падения напряжения до критического уровня. Это оборудование необходимо для предотвращения повреждения техники от скачков электропитания и устранить риски потерь данных во время некорректного завершения работы устройства.
Общество 29.10.2024 19:32
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29.10.2024 19:32
Источники бесперебойного питания - это устройства для защиты электрического оборудования от перебоев и проблем в сети электропитания. Они автоматически подключают прибор к резервному питанию в случае падения напряжения до критического уровня. Это оборудование необходимо для предотвращения повреждения техники от скачков электропитания и устранить риски потерь данных во время некорректного завершения работы устройства.
Аппарат Волгоградской областной думы намерен приобрести шесть источников бесперебойного питания для обеспечения государственных нужд регпарламента. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, объявлен аукцион с начальной стоимостью контракта в 2,1 миллиона рублей.Согласно техническому заданию, областная дума закупает пять источников бесперебойного питания активной мощностью около 5000 ватт и один мощностью в 10000 ватт. Оборудование должно иметь возможность подключения внешних батарей.
Источники бесперебойного питания - это устройства для защиты электрического оборудования от перебоев и проблем в сети электропитания. Они автоматически подключают прибор к резервному питанию в случае падения напряжения до критического уровня. Это оборудование необходимо для предотвращения повреждения техники от скачков электропитания и устранить риски потерь данных во время некорректного завершения работы устройства.
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