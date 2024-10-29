В Волгограде братьев осудят за налоговые махинации на 11 млн рублей

Расследования 29.10.2024 14:05
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29.10.2024 14:05
В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации и его сводного брата - руководителя этой же фирмы. Как сообщили V102.RU в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, они обвиняются в ч. 1 ст. 199.2 УК РФ – «сокрытие денежных средств организации в крупном размере».
Установлено, что у организации обвиняемых образовалась задолженность по уплате налогов и страховых взносов в размере более 9 миллионов рублей, в связи с чем счета фирмы были заблокированы. Чтобы обойти закон, братья стали перечислять прибыль организации на счет сторонних компаний и третьих лиц.
В общей сложности руководителям удалось перечислить свыше 11 миллионов рублей, которыми они распорядились по собственному усмотрению.
– В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело готовится к направлению в суд, – рассказала официальный представитель СУ СК по региону Наталия Рудник.
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